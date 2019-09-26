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عواصم الوكالات: بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، امس العلاقات الثنائية وجهود التهدئة الاقليمية فيما ذكرت مصادر عراقية أن عبد المهدي حمل مقترحا للحوار مع ايران التي سعت وساطات دولية أخرى الى ترتيب لقاء بين رئيسها حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب قبل ان يبدد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اي امكانية فرصة لعقد هذا اللقاء قائلا انها «فرصة منعدمة».... (طالع ص 18).

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» امس ان خادم الحرمين الشريفين، وعبد المهدي عقدا جلسة مباحثات رسمية في جدة استهلها الملك سلمان بالتنويه بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة. واضافت «واس» أنه تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص أخيراً ونقلت عن عبد المهدي تأكيده تضامن جمهورية العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها.

الى ذلك كشف مصدر عراقي أن عبد المهدي الذي التقى كذلك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حمل الى الرياض مقترحا للحوار مع ايران ونقلت شبكة «روسيا اليوم» عن المصدر قوله ان «مقترح عبد المهدي يتلخص بالطلب من السعودية الجلوس الى طاولة حوار مع ايران لتخفيف التوتر في المنطقة» مبيناً أن رئيس الوزراء العراقي «حصل على موافقة ايرانية بهذا الخصوص».

وجاءت زيارة عبد المهدي بالتوازي مع حركة دبلوماسية مكثفة في الأمم المتحدة، لتحقيق اختراق بين الولايات المتحدة وايران عبر لقاء يجمع الرئيسين الأميركي والايراني للخروج من الأزمة حيث اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي كثّف تحركاته في اليومين الأخيرين أن «ظروف استئناف سريع للمفاوضات» قد «تهيأت» محذرا من انه «اذا غادر» روحاني نيويورك من دون أن يلتقي الرئيس ترامب فستكون هذه حقاً فرصة ضائعة».

غير ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال أمس ان امكانية عقد أي اجتماع بين روحاني وترامب «منعدمة» مشددا في تصريحات لوكالة «رويترز» قبيل اجتماع وزاري للأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، على انه ينبغي أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود الى الاتفاق النووي المبرم في 2015 ان كانت تريد اجراء محادثات.

وكان روحاني قال قبل خطابه أمام الجمعية العامة ان على الرئيس الأميركي خلق «مناخ من الثقة المتبادلة» اذا كان يريد فعلياً الحوار مع ايران. فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان روحاني لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق. وأفادت قناة «برس تي في» الايرانية أن التعديل الايراني المقترح على الاتفاق النووي يدعو لموافقة برلمان ايران مبكرا على بروتوكول اضافي والى موافقة الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي وعلى رفع كل العقوبات.