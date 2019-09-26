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انتخب رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح نائبا اول لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني م. سعد العتيبي ان ذلك جاء خلال افتتاح اعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ40 لمنظمة الطيران المدني الدولي المقامة بمدينة مونتريال في كندا.

وعن أعمال الجمعية قال العتيبي إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي ستناقش التقدم الذي أحرز بشأن أنشطة الطيران الرئيسة وغيرها من المبادرات مع مراعاة تنفيذ الخطة العالمية لأمن الطيران وقرار مجلس الأمن رقم 2309 بشأن الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية.

وأضاف العتيبي أن الجمعية العمومية ستعرض البرنامج العالمي لتدقيق الأمن وفقا لمنهج الرصد المستمر ومناقشة المعلومات عن مجمل تنفيذ البرنامج والنتائج الرئيسة لعمليات التدقيق وتحليل التنفيذ الفعال للعناصر الرئيسة في أجهزة الدولة لمراقبة أمن الطيران.