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واشنطن- الوكالات: أطلق الديموقراطيون في واشنطن إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب واتهموه بـ«الخيانة» في خطوة نادرة أحدثت زلزالا في واشنطن واعتبرها ترامب «حملة نتنة».

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي فتح تحقيق رسمي في تسريبات عن طلب ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي التحقيق حول المرشح الرئاسي الديموقراطي جو بايدن قائلة إن ترامب نكث بقسم اليمين بسعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن....(طالع ص 19).

والاجراءات التي تعد أول خطوة في عملية معقدة لا تتمتع بفرص كبيرة في إخراج ترامب من البيت الأبيض، فتحت فصلا جديدا في السياسة الأميركية محفوفا بالمخاطر، قبل 14 شهرا فقط على انتخابات الرئاسة والكونغرس.

وتعمقت ازمة ترامب بعد ان اظهر مضمون المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس الاوكراني والتي نشرها البيت الابيض امس أن الرئيس الاميركي طلب فعلا من زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن. وقال ترامب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 يوليو «ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن اوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون ان يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعا أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن». واقترح ترامب على نظيره الاوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الاميركي بيل بار». وكان ترامب سعى للتصدي لاحتمالات إجراءات العزل وأعلن ترامب الثلاثاء أنه سيكشف عن فحوى المكالمة. وكتب في تغريدة «سترون أنه كان اتصالا وديا جدا ولائقا تماما. ما من ضغط، وخلافاً لجو بايدن وابنه، لا مقايضة!». ومن برج ترامب في نيويورك ندد الرئس الاميركي بالاجراءات ووصفها بـ«حملة مطاردة نتنة»، مضيفا في نفس الوقت أن من شأنها تعزيز فرص فوزه في انتخابات 2020.

لكن بيلوسي قالت في مؤتمر صحافي في واشنطن إن «تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا».