الأولى

أوضحت وزارة التربية أن ما يتردد بشأن اقرار عطلة لجميع المدارس في الكويت اليوم الخميس غير صحيح.

وقالت عبر حسابها الرسمي إن ما تناقله احد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» منسوباً لوزارة التربية باعتبار اليوم عطلة غير صحيح، وطالبت الوزارة الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، مؤكدة انه لم يعلن رسمياً حتى الآن موعد عودة صاحب السمو امير البلاد الى أرض الوطن.

من جانب آخر وافق ديوان الخدمة المدنية على رفع نسبة التخصص النادر لمعلمي اللغة العربية من الذكور في المرحلتين المتوسطة والثانوية من 30% الى 40%، وطلبت وزارة التربية من المناطق التعليمية دعوة معلمي تلك المادة الى مراجعة ادارة الموارد البشرية لتعبئة استمارات التخصص النادر الذي يبلغ البدل المخصص له 200 دينار، للبدء في اجراءات الصرف في أقرب وقت ممكن.

على جانب آخر، علمت «النهار» أن وزارة الداخلية انتهت من اصدار «الفيزا» الخاصة بالمعلمين والمعلمات الفلسطينيين الذين تعاقدت معهم التربية في تخصصي الانكليزي والرياضيات، مشيرة الى أن القطاع الاداري بوزارة التربية بدأ في اجراءات حجز التذاكر لـ 321 معلما ومعلمة، على أن يبدأ وصولهم على مراحل اعتبارا من اكتوبر المقبل.