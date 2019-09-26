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وقعت وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري عقد تطوير طريق العبدلي السريع بقيمة 88 مليون دينار.

وقالت في بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري امس ان الطريق يمتد من مدينة المطلاع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي جنوبا. واضافت ان المشروع يعد احد المشاريع الحيوية والمهمة لربط مشروع مدينة المطلاع الاسكاني بشبكة الطرق السريعة في الكويت اذ يربط مدينة (جنوب المطلاع) السكنية بطريق العبدلي الرئيسي مع توفير مداخل ومخارج للمدينة.

وذكرت ان المشروع هو المرحلة الثانية من تطوير طريق العبدلي الذي يخدم مدينة المطلاع السكنية استكمالا للمرحلة الاولى من تطوير طريق العبدلى.

وبينت انه سيتم من خلال هذين المشروعين توفير مداخل ومخارج اضافية لخدمة المدينة وربطها مع شبكة الطرق السريعة بما يحقق سهولة وانسيابية في الحركة المرورية لقاطني المدينة وبما يتوافق مع الكثافة السكانية والحجم المروري المتوقع مستقبلا في هذه المدينة.

من جهتها قالت المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل بالانابة سهى اشكناني ان هذا المشروع سيربط بين مدخل مدينة المطلاع وبين وصلة الطريق الاقليمي القادم من طريق السالمي جنوبا بطول إجمالي 26 كيلومترا وسيتم توسعة الطريق القائم من 3 حارات إلى 5 حارات بكل اتجاه.