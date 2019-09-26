عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، امس في جدة، العلاقات الثنائية والأوضاع الاقليمية وجهود التهدئة فيما ذكرت مصادر عراقية ان عبدالمهدي يحمل خلال زيارته للسعودية مقترحا للحوار مع ايران.

وفي مستهل المباحثات ابدى خادم الحرمين الشريفين ترحيبه برئيس الوزراء العراقي، منوهاً بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من اواصر متينة وروابط راسخة. وقالت وكالة الانباء السعودية « واس» انه تم خلال المباحثات استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخراً. ونقلت عن عبدالمهدي تأكيده تضامن جمهورية العراق مع المملكة وحرصها على امن المملكة واستقرارها. وقالت قناة «العربية» امس ان مباحثات رئيس الوزراء العراقي مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتركز على «موقف العراق الثابت للعب دوره الايجابي في الحرص على ابعاد خطر التوترات والنزاعات، واقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة».

الى ذلك كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقي ان عبدالمهدي يحمل الى الرياض مقترحا للحوار مع ايران. ونقلت شبكة « روسيا اليوم» عن المصدر قوله امس ان «مقترح عبدالمهدي يتلخص بالطلب من السعودية الجلوس الى طاولة حوار مع ايران لتخفيف التوتر في المنطقة»، مبيناً ان «عبدالمهدي حصل على موافقة ايرانية بهذا الخصوص». وأضاف ان «مقترح عبدالمهدي يأتي ضمن مساعي العراق لتخفيف التوتر في المنطقة وابعاد الخطر عنها».

وجاءت زيارة عبدالمهدي بالتوازي مع حركة دبلوماسية مكثفة في الأمم المتحدة، لتحقيق اختراق بين الولايات المتحدة وايران لكن الكرة في ملعب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره حسن روحاني لبدء رسم مخرج للأزمة. واعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي كثّف تحركاته في اليومين الأخيرين بين نظيريه الأميركي والايراني، ان «ظروف استئناف سريع للمفاوضات» قد «تهيأت» ورأى ماكرون انه «يعود الآن لايران والولايات المتحدة ان تستغلا هذه الظروف» من خلال «لقاء» بين روحاني وترامب او من خلال عملية ترتدي طابعا «تدريجيا» اكثر. وقبل مغادرته نيويورك اطلق ماكرون دعوةً اخيرة لعقد لقاء ثنائي وقال «اذا غادر» روحاني «البلد من دون ان يلتقي الرئيس ترامب فستكون هذه حقاً فرصة ضائعة لأنّه لن يعود قبل عدّة اشهر».

وقبل القاء روحاني امس خطابه امام الجمعية العامة، الذي استعرض فيه مشروعه الاقليمي «تحالف من اجل الأمل» وجه رسالةً في مقابلة مع «فوكس نيوز» القناة المفضلة لدى ترامب، تؤكد ان على الرئيس الأميركي خلق «مناخ من الثقة المتبادلة» اذا كان يريد فعلياً الحوار مع ايران. وذكّر روحاني بأن ترامب «قوّض هذه الثقة» بقراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015. وأكد متحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي امس للتلفزيون الرسمي «اذا انتهت العقوبات وكانت هناك عودة للاتفاق فسيكون هناك مجال لتقديم تطمينات بهدف كسر الجمود، بل ان الرئيس(روحاني) لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق» وأفادت قناة «برس تي في» الايرانية ان التعديل الايراني المقترح على الاتفاق النووي يدعو لموافقة برلمان ايران مبكرا على بروتوكول اضافي والى موافقة الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي وعلى رفع كل العقوبات. وبالاضافة الى ماكرون كثفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني شينزو آبي اللقاءات والمساعي للتقريب بين ترامب وروحاني. كما اكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ان الرئيس الأميركي كلفه القيام بوساطة مع ايران.

