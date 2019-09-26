عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعلنت الولايات المتحدة ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عقد اجتماعا في نيويورك مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي من الكويت والبحرين وعمان وقطر والسعودية والامارات بالاضافة الى العراق والأردن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورغاتوس في بيان ان اللقاء ركز على تعزيز التعاون ومواجهة التحديات على الصعيدين الاقليمي والدولي. ونقلت عن بومبيو تأكيده خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «أهمية التنسيق الاقليمي لمواجهة تحديات المنطقة بما في ذلك المبادرات المتعددة الأطراف مثل قوة الأمن البحرية الدولية والتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط».

وأشاد بومبيو بهزيمة تنظيم «داعش» في العراق وسورية لكنه حذر «من ان داعش لا يزال يمثل تهديدا وأن اليقظة لاتزال ضرورية». وقال البيان ان «المشاركين اتفقوا على ضرورة احلال السلام والاستقرار في سورية واليمن وضمان عراق آمن ومزدهر. وأضاف البيان «أن مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة اكدا ضرورة مواجهة سلوك ايران المزعزع للاستقرار في المنطقة».

وأكد بومبيو اهمية التنسيق الاقليمي لمواجهة تحديات المنطقة من خلال مبادرات متعددة الأطراف مثل مجموعة الأمن البحري الدولي (IMSC) وتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي (MESA).

من جهة ثانية قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، امس ان ايران ما زالت تشكل تهديد للسلام والأمن، مؤكدا ان «هذا الأمر لم يتغير»، وهو يستوجب عمل مشتركا. وأورد بومبيو، في تغريدة على موقع «تويتر»، «يجب ان نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وحرمان ايران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع انحاء العالم».

والأحد الماضي قال بومبيو، ان بلاده تسعى الى «تجنب الحرب» مع ايران، مشيرا الى ان القوات الأميركية الاضافية التي تقرر ارسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي «للردع والدفاع».

ودعا الوزير الاميركي ايضا في تغريدة ليل الثلاثاء الى «عدم السماح لايران بمواصلة سلوكها المدمر». وأكد اهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأمن الدولي لضمان «استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ايران، الراعي الأعلى للارهاب في العالم».

الى ذلك قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ان «الأزمة الخليجية صرفت الأنظار عن المشاكل مع ايران». وأشار المسؤول الأميركي في تصريحات صحافية من نيويورك الى جهود اميركية لرأب الصدع بين قطر والدول الخليجية الأخرى «لقد عملنا ونواصل العمل لمحاولة الجمع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي».

وعما اذا كانت هناك احتمالات لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الايراني حسن روحاني، قال شينكر في مؤتمر صحفي ان ترامب «مستعد» للحديث مع اي طرف، مشيرا الى انه على سبيل المثال، يعقد المسؤولون الأميركيون لقاءات مع نظرائهم في كوريا الشمالية.

وأكد ان الولايات المتحدة ترحب بلقاء بين ترامب وروحاني، لكن من دون ان يضع الايرانيون شروطا لعقد هذا اللقاء.

وأكد مساعد الوزير استمرار حملة الضغط على ايران، مضيفا «نريد احضارهم الى طاولة المفاوضات، والتوصل الى اتفاق حول اسلحة ايران النووية وصواريخها الباليستية وتغيير سلوكها الخبيث المزعزع للاستقرار».

