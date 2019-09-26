عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية امس نقلا عن مصادر مطلعة على ملف الوساطة الفرنسية بين الولايات المتحدة وايران قولهم ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بذل جهدا كبيرا لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والايراني حسن روحاني «لكن محاولته باءت بالفشل، بعد تمسك الجانب الايراني بتخفيف العقوبات الأميركية اولاً، كشرط للقاء».

والتقى ماكرون الثلاثاء في محاولة منه لاطلاق المحادثات الأميركية الايرانية، بشكل منفصل ترامب وروحاني، كما التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ايضاً بالقادة الايرانيين والأميركيين، بهدف اقناع الطرفين بعقد اجتماع متعدد الأطراف، كان من المحتمل ان يشمل كلا من رؤساء فرنسا وأميركا وايران، بالاضافة الى قادة اوروبيين آخرين، الا ان المحاولة باءت بالفشل بحسب ما افادت الصحيفة الأميركية.

وعلى الرغم من هذا الفشل، الا ان ماكرون اصر، بحسب الصحيفة، على ان جهوده لم تهدر وأن الظروف اصبحت الآن جاهزة «لاستئناف سريع للحوار والمفاوضات» بين الولايات المتحدة وايران. وقال ماكرون للصحافيين عقب اجتماعه بالرئيس الايراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترامب انه يعتقد ان شروط عقد اجتماع بين زعيمي الولايات المتحدة وايران قد تهيأت، لكنه اوضح ان الأمر متروك لهما لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما.

يذكر ان الولايات المتحدة انسحب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع القوى العالمية عام 2015، وزادت منذ ذلك الحين الضغوط الاقتصادية على طهران في مسعى لحملها على فرض مزيد من القيود على برامجها النووية والصاروخية وكبح انشطتها الاقليمية.

وكان ترامب اكد الثلاثاء انه سيفرض مزيداً من العقوبات على ايران. وقال «فرضنا عقوبات مالية على ايران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الايراني بعد هجوم ارامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على ايران بسبب سلوكها في المنطقة». كما شدد على ان العقوبات ضد ايران لن ترفع.

