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نيويورك - الوكالات: أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ان الرياض تعتقد ان ايران تقف وراء الهجوم الذي استهدف اثنتين من منشآتها النفطية وستدرس ردا عسكريا في اطار ردها بعد اكتمال التحقيق. وقال الجبير في مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «نريد حشد الدعم الدولي ونريد بحث جميع الخيارات، الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، ثم نتخذ القرار». وأضاف «نريد ان نتجنب الحرب. لكن في ذات الوقت يجب ان نلمح الى الايرانيين بأن سلوككم لا يمكن ان يستمر».

وقال الجبير ان الأمم المتحدة تساعد المملكة في تحديد مكان شن هجوم 14 سبتمبر على معملين لعملاق النفط السعودي «ارامكو». وأضاف انه يتوقع ان تكتمل التحقيقات «قريبا جدا» ملمحا الى ان ذلك سيحدث خلال اسابيع وليس اياما.

الى ذلك بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في نيويورك، مع نظيره السعودي، ابراهيم العساف، زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الى المملكة، والتوتر في منطقة الخليج. وذكرت وزارة الخارجية الروسية، ان الوزيرين بحثا ايضا، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول امس الثلاثاء، عددا من الملفات، مثل الأزمة السورية والوضع في اليمن.