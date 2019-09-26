عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: توعد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بيان شديد اللهجة بعدم التسامح ازاء اي هجوم على افراده، وذلك ردا على اطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين بوسط العاصمة العراقية بغداد والتي تضم السفارة الأميركية وسفارات اجنبية اخرى ومباني حكومية.

وأوضح التحالف في بيانه انه لم يتم قصف اي منشأة مستخدمة من قبل الولايات المتحدة، لكنه سيدافع عن نفسه في حالة حدوث مثل ذلك، دون توجيه اتهام لأي جماعة بالمسؤولية عن الهجوم. وكانت الأجهزة الأمنية العراقية قالت ان صاروخين اطلقا الاثنين على المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرة الى ان احد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء، في حين سقط الآخر في نهر دجلة المحيط بالمنطقة التي افتتحت شوارعها مؤخرا ما عدا الطرقات المؤدية الى السفارة الأميركية. وقالت مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء انه تم سماع صفارات الانذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين، ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

