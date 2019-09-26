عربيات ودوليات

واشنطن- كونا: اعلن المرشح الديموقراطي المحتمل للرئاسة الأميركية جو بايدن ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أنه «فوق القانون» مؤكدا أن محاسبته ليست مسألة حزبية بل «قضية وطنية».وقال بايدن في تصريح صحافي «لدينا رئيس (ترامب) يعتقد ألا حدود لسلطته وأنه يستطيع فعل أي شيء والنجاة بفعلته وأنه فوق القانون».

وأضاف أن الرئيس الأميركي «يلاحق زعيم دولة أخرى لاجراء تحقيق بخصوص مكون سياسي (أميركي) لمساعدته على الفوز بالانتخابات» مؤكدا أن ذلك «ليس سلوك رئيس أميركي».

وقال بايدن «اذا سمحنا لرئيس بالنجاة بفعلة تمزيق دستور الولايات المتحدة فان هذا سيبقى الى الأبد.. هذه ليست قضية للديموقراطيين أو للجمهوريين بل قضية وطنية ومشكلة أمنية». وأضاف «حان الوقت لهذه الادارة أن تتوقف عن اعاقة العمل وأن تزود الكونغرس بكل الحقائق التي يحتاجها بما في ذلك نسخة من الشكوى الرسمية المقدمة من المبلغين عن المخالفات».

