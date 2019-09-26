عربيات ودوليات

لندن أ.ف.ب: استأنف النواب البريطانيون أعمالهم أمس في أجواء مشحونة بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي التي اعتبرت أن تعليق البرلمان، الخطوة المثيرة للجدل التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون «غير قانوني» مع اقتراب استحقاق «بريكست».وسيتحدث جونسون عن هذا القرار في مجلس العموم كما قالت المتحدثة باسمه. والبرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 سبتمبر كان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق «بريكست» في 31 من الشهر المقبل، ووافقت الملكة اليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من جونسون. لكن هذا القرار التي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد «غير قانوني».وهذه الضربة أثرت على سلطة رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته في صفوف المعارضة.والمؤكد أن جونسون العائد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيواجه انتقادات شديدة في المجلس.

واعتبر خصوم جونسون قرار المحكمة العليا نبأ سارا للديموقراطية، لكنه أثار غضب مؤيدي «بريكست» مثل الوزير المكلف العلاقات مع مجلس العموم جيكوب ريس-موغ الذي رأى فيه «انقلابا دستوريا» بحسب الاعلام البريطاني. وعنونت «ذي صن» متوجهة الى رئيسة المحكمة الليدي بريندا هايل «لانحبك!» وقالت الصحيفة المؤيدة لـ«بريكست» انها تلقت عددا كبيرا من الرسائل من قراء «غاضبين».وتساءلت صحيفة «ديلي ميل» امس «من يحكم هذا البلد؟»، بينما رأت «ديلي تلغراف» القريبة من المحافظين أن جونسون «اعتبر نفسه المدافع عن الشعب في وجه مؤسسات مصممة على وقف بريكست». وقال جونسون الثلاثاء في نيويورك انه يحترم قرار المحكمة العليا وان «لم يكن موافقا عليه». وأكد أنه ينوي «المضي قدما» واخراج بريطانيا «بأي ثمن» من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، متجاهلا الدعوات المطالبة باستقالته. لكن النواب غالبا ما يعارضون خروجا غير منظم من الاتحاد الأوروبي وهو سيناريو يطرحه جونسون.

