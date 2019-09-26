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القاهرة الوكالات: ردت مصر رسمياً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، متهمة اياه برعاية الارهاب في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية تعليقا على تصريحات أدلى بها أردوغان خلال احدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي: «انها تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيّم العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي».

وأعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عن استغرابه من تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته، مشيرا الى أنه «من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للارهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة». كما اعتبر أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة «لا تعدو كونها محاولة يائسة لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية».

وقال: «لعل الحقائق التالية تمثل دليلا على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، فلم يعد خافياً على أحد ما يقترفه من الممارسات، حيث تُشير التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه الى ما يلي:

- أولا: وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في انشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.

- ثانيا: وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

- ثالثاً: فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية.

- رابعاً: مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

كما أكدت الخارجية المصرية أن نظام أردوغان حبس وسجن المئات من الصحافيين والعاملين في المجال الاعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحافيين والاعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية، كما تسبب في فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك الى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.

الى ذلك، ذكّرت الخارجية بما وصفته «الدور المشبوه لأردوغان في دعم ورعاية الارهاب في المنطقة، الذي يبدو جليا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الاخوان الارهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الاعلامية لعناصرها الارهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها».

كما اعتبرت أن «الرئيس التركي يواصل رعايته للارهاب في سوريا، ما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والابادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الانسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بمرور الوقت، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الارهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ الى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الارهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده».

يذكر أن أردوغان كان تطرق الثلاثاء خلال حديثه في الأمم المتحدة الى وفاة مرسي، معتبراً أنها «جرح نازف». كما تعهد خلال كلمة ألقاها في ملتقى اسلامي بنيويورك بمواصلة التحقيق في وفاته.

