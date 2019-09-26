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نجح علماء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بتطوير كلية صناعيّة من الممكن زراعتها في الجسم البشري لتقوم بعملية فلترة أو تصفية الدم لتحل محل الكلية الطبيعية.

واعتبر أطباء ومختصون هذا الخبر بمثابة ثورة في عالم الطب، حيث سيوقف معاناة ملايين الناس الذين يعيشون على جلسات غسيل الكلى بانتظار متبرع لزرع الكلية، الذي في أغلب الحالات لا يتوفر.

الكلية الصناعية التي استغرق تطورها سنوات من العمل لن تحتاج الى أي أدوية مثبطة للمناعة بعد اجراء عملية الزرع، لأن نسبة رفض الجسم لها «صفر».

الكلية الصناعية الجديدة سيتم وصلها الى الدورة الدموية من جهة والمثانة من جهة أخرى، كالكلية الطبيعية، وبامكانها فلترة لتر من الدم خلال دقيقة واحدة عبر مجموعة من الفلاتر المصنّعة من السليكون والأنابيب المبطنة بخلايا انسانية تم تطويرها ضمن مختبرات الجامعة، ما يجعلها منخفضة الكلفة.

واجه الفريقي الطبي في السابق مشكلة تخثر الدم عند مروره في الكلية الصناعية، لكنّه تمكن مؤخراً من حل هذه المعضلة بشكل نهائي، ويتوقع أن تبدأ العمليات بعد الحصول على موافقة ادارة الأدوية والأغذية الأمريكية FDA والتي يمكن أن تستغرق ما يقارب العام، لتبدأ بعد ذلك التجارب السريرية في فرانسيسكو، فاذا كانت النتائج جيدة سيتم منح الشركة الموافقة على تصنيع الكلية وتبدأ بتصديرها لباقي الدول.

