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وافقت الجهات الرقابية الطبية في أوروبا على طرح دواء جديد للاستخدام من فئة وصفوها بـ «طفرة» في علاج مرض السرطان، يمكنه علاج مجموعة واسعة من الأورام.

ولا يهتم الدواء «غير المحدد بورم» بالمكان الذي ينمو فيه السرطان في الجسم طالما أنه يحتوي على خلل وراثي محدد في الداخل. ووصف الأطباء البريطانيون الذين يختبرون الدواء بأنه «مثير حقا».

وأضافوا أن منهج العلاج ينطوي على امكانية علاج المزيد من المرضى مع خفض الآثار الجانبية. ويُطلق على الدواء الجديد الموافق على استخدامه اسم «لاروتيكتينيب».

وتعد شارلوت ستيفنسون، البالغة من العمر عامين من بلفاست، واحدة من أوائل المرضى الذين استفادوا من الدواء.

وكانت قد شُخصت حالتها باصابتها بورم ليفي، وهو سرطان في النسيج الضام في الجسم.

وخضعت شارلوت للعلاج بالاروتيكتينيب كجزء من تجربة سريرية في مستشفى «رويال مارسدين ساتون» في لندن، العام الماضي.

وقالت والدتها، استير: «أدركنا أن خياراتنا محدودة، لذا قررنا أن نجرب الدواء وسعدنا بذلك».

وأضافت: «رأينا شارلوت وهي تتطور وتنمو بمعدل سريع، على نحو كان بمثابة تعويض لنا عن الوقت الضائع في تجربة طرق عديدة أخرى، وأذهلنا جميعا قدر طاقتها وحماسها للحياة».

وقالت: «يمكنها الآن أن تتمتع بحياة طبيعية نسبيا، والأهم من ذلك أن الدواء كان له تأثير لا يصدق على الورم.»

وقالت جوليا تشيشولم، مستشارة سرطان الأطفال في مستشفى رويال مارسدن: «انه شيء مثير حقا، انه (الدواء) فعال مع مجموعة من أمراض السرطان، ولا يقتصر على نوع واحد». وقال تشارلز سوانتون، كبير أطباء بحوث السرطان في بريطانيا، ان الدواء «مثير».

