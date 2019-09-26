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كشفت دراسة جديدة عن وسيلة بسيطة لدرء السمنة مع التقدم في العمر، باستبدال الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس بالقليل من المكسرات يوميا.

وتتبع الباحثون ما يقارب 300 ألف مشارك لنحو عقدين، وقاموا باستبيان حول كمية المكسرات التي يستهلكها المشاركون وأوزانهم.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يتناولون نحو 14غ من المكسرات يوميا، يكتسبون وزنا أقل، وكانوا أقل عرضة للاصابة بالسمنة.

ويقول العلماء ان استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية بالمكسرات، يمكن أن يبطئ انتشار السمنة المخيف المرتبط بالتقدم في العمر.

ويقول الباحثون ان الدراسة لا يمكنها اثبات السبب الدقيق للعلاقة بين المكسرات وعدم الاصابة بالسمنة، لكنهم يشيرون الى أن مضغ المكسرات يستغرق جهدا أكبر من تناول الوجبات السريعة، فضلا عن أن المستوى العالي من الألياف بداخلها يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول.

وكتب الباحثون في الورقة المنشورة من دراستهم، أن ألياف الجوز، على سبيل المثال، ترتبط بالدهون في الأمعاء، ما يعني افراز مزيد من السعرات الحرارية.

وتعرف المكسرات بأنها غنية بالدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف، ولا تعد جيدة عادة للتحكم في الوزن لأنها كثيفة السعرات الحرارية. لكن الأدلة الجديدة تشير الى أنها تجنب الجوع وتزيد من كمية الدهون التي تفرز، وبالتالي فان ذلك قد يساعد على عدم الاصابة بالسمنة.

وحلل الباحثون من جامعة هارفارد، معلومات عن الوزن والنظام الغذائي والنشاط البدني في ثلاث مجموعات ضمن المشاركين.

وتوصلت النتائج الى أن ازدياد استهلاك أي نوع من أنواع الجوز يرتبط بزيادة الوزن على المدى البعيد وتقليل خطر الاصابة بالسمنة.

كما وجد الباحثون أن تناول نصف حصة من المكسرات يوميا، من أي نوع، مرتبط بانخفاض خطر الاصابة بالسمنة بنسبة 23%.

