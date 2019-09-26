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رحب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح بمشاركة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات النارية في دورة الألعاب الأولى لرياضة السيارات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

وأكد الشيخ فهد الصباح دعم اللجنة الأولمبية لهذه الرياضات وذلك خلال استقباله رئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات النارية عماد بوخمسين وأمين السر العام للنادي عيسى حمزة في مقر اللجنة الأولمبية أمس بحضور عضو اللجنة الأولمبية علي المري.

وقدم بوخمسين التهنئة للشيخ فهد الصباح على توليه منصب رئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية، مباركاً له في الوقت ذاته على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وعودة الشباب الكويتي إلى الساحة الرياضية العالمية بعد غياب سنوات عدة. وأثنى على جهود الشيخ فهد خلال الفترة القصيرة منذ توليه المنصب وحرصه الكبير على دعم الرياضيين والاعتماد على جيل الشباب من أجل إعادة الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى توجيهاته باستضافة البطولات العالمية والقارية في مختلف الرياضات والألعاب.

ونوه بوخمسين بحرص رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية على توطيد العلاقات مع المؤسسات الرياضية الدولية وذلك من خلال لقائه بأقطاب الرياضة العالمية، والتي كان آخرها اجتماعه مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأسبوع الماضي.

وأضاف بوخمسين أن النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات النارية أبدى استعداده لتطبيق خطة اللجنة الأولمبية الكويتية ورؤية رئيسها الشيخ فهد الصباح من خلال العلاقات القوية التي تربط النادي مع الاتحاد الدولي لرياضة السيارات والاتحاد الدولي لرياضة الدراجات النارية، وقال: «قدمنا للشيخ فهد الصباح فكرة مشروع مشترك بين النادي الدولي الكويتي للسيارات والدراجات النارية واللجنة الأولمبية للمشاركة في دورة الألعاب الأولى لرياضة السيارات».

وأكد بوخمسين أن الشيخ فهد الصباح رحب بالفكرة وطلب التقدم بطلب استضافة النسخة المقبلة من البطولة في الكويت، في ظل وجود مدينة الكويت للمحركات والتي تضم حلبات عدة لجميع أنواع سباقات السيارات والدراجات النارية، والعلاقة القوية التي تربط النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات النارية مع المسؤولين الدوليين لهذه الرياضة وعلى رأسهم الفرنسي جان تود رئيس النادي الدولي لرياضة السيارات الذي سبق له زيارة المدينة وابدى اعجابه الشديد بها.

وتابع بوخمسين: «أكدنا للشيخ فهد الصباح حرصنا على المشاركة في رالي دكار الدولي المقرر إقامته في السعودية العام المقبل من خلال ترشيح المتسابقين فهد المسلم ومحمد جعفر»، لافتاً إلى أن الاجراءات متواصلة مع الهيئة العامة للرياضة لاستكمال خطة المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يقام في منطقة الخليج للمرة الأولى.

من جانبه، قدم عيسى حمزة إلى الشيخ فهد الصباح تقريراً مفصلاً عن ضرورة مشاركة الكويت في دورة الألعاب الأولى لرياضة السيارات بوفد كبير، لتكون هذه البطولة «بوابة للمزيد من المشاركات في هذه الرياضة التي تهم فئة كبيرة من الشباب الكويتي»، موضحاً أن البطولة تتضمن 6 لعبات مختلفة.

وقال حمزة: «قمنا بالتنسيق مع نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا الذي شدد على ضرورة المشاركة في هذا الحدث العالمي»، مؤكداً إعداد الميزانية اللازمة للمشاركة فيها.

وأشاد حمزة بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمديرها د.حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا في دعم الرياضة وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم في مشاركاتهم الداخلية والخارجية لتمثيل الكويت في المحافل الدولية.

