دوليه

يبحث الهلال عن مواصلة انطلاقته القوية والتمسك بصدارة الدوري السعودي حين يلتقي اليوم مع ضيفه التعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في افتتاح المرحلة الخامسة، وذلك لكي يستعد بأفضل طريقة للاستحقاق القاري الذي ينتظره الأسبوع المقبل.

وبدأ الهلال الموسم بثلاثة انتصارات وتعادل، ما سمح له بالتربع على الصدارة وحيدا برصيد 10 نقطة، مستفيدا من سقوط شريكه السابق النصر أمام الحزم (0-1) في المرحلة الماضية.وترتدي مباراة اليوم اهمية بالغة للهلال لعدة اعتبارات، إن كان للمحافظة على الصدارة، الثأر من ضيفه الذي تغلب عليه مرتين في الموسم الماضي في غضون ثلاثة أيام على نفس الملعب في نصف نهائي كأس الملك (5- 0) والدوري (2-0)، والتحضر بأفضل طريقة لمواجهة السد القطري الثلاثاء في ذهاب الدور نصف نهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.ويبدو المدرب الروماني للهلال رازفان لوشيسكو سعيدا بالمستويات الجيدة التي قدمها فريقه محليا وآسيويا بحسب ما قاله خلال مؤتمر صحافي اول من امس للحديث عن مواجهة التعاون التي «لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق جيد ويملك العديد من اللاعبين المميزين».وأكد «الهلال سيسعى من خلال المباراة إلى مواصلة النتائج المميزة والحفاظ على الأداء المتصاعد، وحصد النقاط الثلاث، والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري»، كاشفا أن فريقه سيفتقد لخدمات سلمان الفرج في المباراة لعدم جاهزيته الفنية، فيما لم يحسم أمره بشأن مشاركة البيروفي أندريه كاريلو.

وأوضح المدرب الروماني أن عبدالله عطيف أصبح جاهزا وشارك في التدريبات الجماعية للفريق.في المقابل، يتطلع التعاون إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً والمحافظة على حظوظه كاملة في الانفراد بالصدارة في ما لو فاز في مباراتيه المؤجلتين أمام الاتحاد والرائد. وبعد تعادله أمام الحزم، عاد التعاون الذي يملك في رصيده 4 نقاط من مباراتين، وحقق الفوز على العدالة ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه في المباراتين لاسيما وأنه يحتفظ بجميع نجومه الذين قادوه للفوز بكأس الملك واحتلال المركز الثالث في الدوري.وسيغيب عن التعاون ابراهيم العتيبي الذي خضع لجراحة من أجل علاج اصابة العضلة الضامة.وفي مباراة اخرى تقام اليوم يلعب الاتفاق مع ابها .

