دوليه

يطمح الشارقة حامل اللقب الى الرد على تحدي الاتحاد كلباء بفوز عجز عن تحقيقه الموسم الماضي، وذلك عندما يحل ضيفا عليه اليوم في المرحلة الثانية من الدوري الاماراتي.وبدأ الشارقة حملة الدفاع عن لقبه بشكل مثالي بفوزه على خورفكان الصاعد حديثا 2- 0، لكن مهمته ستكون اصعب في ملعب جاره الاتحاد كلباء الذي وعده بالمعاناة امامه، على غرار ما فعله الموسم الماضي عندما انتهت مباراتهما ذهابا وإيابا بالتعادل.ونشر الاتحاد كلباء فيديو عبر حسابه على «تويتر» يظهر فيه مهاجمه الجديد التوغولي بينيل مالابا وهو يسجل احد هدفيه في شباك العين في مباراة الافتتاح التي خسرها بصعوبة 2-3، ووجه رسالة للبطل مفادها «من يقابل الاتحاد كلباء سيعاني.. موعدنا الخميس».اما مدربه الإيطالي فابيو فيفاني فأعتبر ان المباراة «تحد ثان وفرصة جديدة لانتزاع اول ثلاث لنا في الدوري».وتوقع مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري «مباراة صعبة كونها دربي»، كما ان المنافس معنوياته عالية «بعدما قدم مباراة كبيرة امام العين وهو سيلعب بقوة وحماس امامنا».وأكد «لاعبونا لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع كل الظروف بعد المباريات الكبيرة التي لعبناها الموسم الماضي وهذا الموسم».ولن يكون الشارقة وحده أمام اختبارات صعبة من بين الفرق التي حققت الفوز في المرحلة الأولى، إذ يحل العين اليوم ايضا ضيفا على الوصل المنتشي بتعادله مع النصر 0-0 في مواجهة دربي دبي الذي كان الأفضل فيها.واعتبر مدرب العين الكرواتي ايفان ليكو أن «الوصل يملك عددا من اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارة العالية ولديه خط دفاع جيد، والمواجهة لن تكون سهلة بالتأكيد، خصوصا وانه احد الفرق التي تعتمد اسلوب اللعب الجماعي في التحول من الدفاع للهجوم».ويستمر غياب البرازيلي كايو كانيدو للمباراة الثانية عن صفوف العين بسبب الإصابة، مما سيضع الحمل الهجومي على عاتق التوغولي لابا كودجو الذي ظهر بشكل جيد امام الاتحاد كلباء وسجل احد الأهداف الثلاثة لفريقه.ويلعب اليوم أيضا الظفرة مع بني ياس، وعجمان مع النصر.

