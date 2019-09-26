دوليه

يتوجب على بروكلين نتس الانتظار حتى موسم 2020-2021 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين من أجل الاعتماد على نجمه الجديد كيفن دورانت، لأن الأخير لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة خلال الموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل بسبب الإصابة.

وأصيب دورانت بقطع في وتر أخيل في نهائي الموسم المنصرم مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز الذي تنازل عن اللقب لصالح تورونتو رابتورز، إلا أن ذلك لم يمنع بروكلين نتس من التعاقد معه بعقد تبلغ قيمته 164 مليون دولار أميركي لمدة أربعة أعوام.وكان يحوم الشك حول إمكانية مشاركة دورانت مع فريقه الجديد خلال الموسم المقبل لأن هذا النوع من الإصابات يحتاج الى الكثير من الوقت من أجل التعافي وإعادة التأهيل، وقد تأكد هذا الأمر الثلاثاء على لسان المدير العام للنادي شون ماركس.

وقال ماركس في لقاء مفتوح مع الإعلاميين «تتم عملية تأهيله بشكل جيد جدا، لكن ما نريد قوله بخصوص موضوع كيفن أننا نتوقع غيابه عن الموسم المقبل بأكمله. لن ندخله في مخططنا».

.. وتجبر هاليب على الانسحاب من «تنس الصين»

أجبرت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة على الانسحاب من مباراتها في الدور الثاني من دورة ووهان الصينية للتنس، المدرجة ضمن دورات البريميير الخمس للسيدات، وذلك بسبب إصابة في ظهرها امس.وكانت المصنفة أولى عالميا سابقا تتواجه مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المشاركة ببطاقة دعوة والفائزة في يوليو بلقبها الاحترافي الأولى بتتويجها بطلة لدورة

بوخارست.

وتلتقي الكازخستانية في الدور المقبل الفائزة من مباراة البيلاروسية آرينا سابالينكا التاسعة وحاملة اللقب والهولندية كيكي برتنز السادسة.وبدت هاليب في طريقها لحسم المجموعة الأولى بعد أن تقدمت 4-2، لكن منافستها الكازخستانية البالغة من العمر 20 عاما عادت الى الأجواء وكسرت إرسال الرومانية لتفرض التعادل 4-4 ثم تتقدم على إرسالها 5-4 قبل أن تطلب الأخيرة وقتا مستقطعا طبيا.وبعد عودتها الى الملعب وخوضها بعض النقاط في الشوط العاشر، قررت بطلة رولان غاروس لعام 2018 وويمبلدون هذا العام الانسحاب بسبب أوجاع في أسفل ظهرها، ما منح ريباكينا أهم فوز لها على لاعبة من نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات (سادسة حاليا).

