دوليه

يعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحافيا اليوم لتقديم الجهاز المعاون. وسيعلن البدري عن خطته المستقبلية لمنتخب مصر الذي سيتولى مهمته رسميا في شهر أكتوبر المقبل مع أول تجمع للفريق الوطني.

ويحضر المؤتمر أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني والتي قامت باختيار البدري بعد منافسة مع حسام ميدو وحسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال.

ووفقا للمعلومات الواردة من الاتحاد فإن الجهاز سيضم مع حسام البدري مدير الكرة محمد بركات وأحمد أيوب وطارق مصطفى كمدربين عامين وسيد معوض مدربا مساعدا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى ومحمد أبوالعلا كرئيس للجهاز الطبي وشادي بركات للتأهيل النفسي.

وسبق لأحمد أيوب وسيد معوض التواجد مع البدري في فترات سابقة أثناء تواجده على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي بينما عمل أيمن طاهر مدربا لحراس مرمى الزمالك.