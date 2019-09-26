دوليه

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن لجنة الانضباط لا تجرؤ على التحقيق معه في الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة الأهلي ضده لدى اتحاد الكرة بعد مباراة كأس السوبر المصري في برج العرب. وقال مرتضى: «ما حدث بيني وبين خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ليس له علاقة بالمباراة خاصة أن الواقعة حدثت بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة». ودخل مرتضى في مشادة كبيرة مع مسؤولي الأهلي عقب اللقاء في ملعب برج العرب. من ناحية أخرى، طالب مرتضى منصور رئيس الزمالك مسؤولي نادي مصر المقاصة بنقل مباراتهم أمام الأبيض لملعب برج العرب بدلا من السلام.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر بملعب السلام بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال «لدينا مباراة مرتقبة ومصيرية أمام فريق جينيراسيون السنغالي بدوري أبطال أفريقيا يوم 29 سبتمبر وبعدها بأيام قليلة سنلعب مع المقاصة». وزاد «مباراة الزمالك والمقاصة ستقام بملعب السلام لقد لعبنا في بتروسبورت أول مباريات الدوري وسنغادر للإسكندرية للعب في برج العرب وبالتالي من الصعب العودة للقاهرة للعب من جديد أمام المقاصة».

