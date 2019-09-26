دوليه

فشل مرسيليا في الإفادة من وضع مضيفه ديجون متذيل الترتيب الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد، واكتفى بالتعادل السلبي معه اول من امس في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي .ودخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش مباراة الثلاثاء باحثا عن تعويض تعثره السبت بالتعادل 1-1 مع ضيفه مونبلييه الذي أوقف مسلسل الانتصارات المتتالية للفريق المتوسطي عند ثلاثة، وحرمه التصدر ولو موقتا.لكنه عجز عن الوصول الى شباك مضيفه المتواضع في مباراة افتقد خلالها جهود مدافعه بوبكر كامارا ولاعب وسطه ديميتري باييت لطردهما في الثواني الأخيرة من لقاء السبت, كما يستمر غياب نجم الفريق فلوريان توفان لإصابة تبعده عن الملاعب حتى عطلة أواخر العام الحالي.ورفع مرسيليا التي تنتظره الأحد المقبل مواجهة صعبة على ملعبه «فيلودروم» ضد رين، رصيده الى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة أمام الأخير.

وبدوره، نال ديجون نقطته الثانية فقط وبقي في قاع الترتيب الذي تركه موناكو ورفع رصيده الى ست نقاط بتحقيقه فوزه الأول لهذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه نيس 3-1. وحرم موناكو فريق المدرب باتريك فييرا تشارك الصدارة مع باريس سان جرمان حامل اللقب، بانتظار مباراة الأخير مع ضيفه رينس الأربعاء.وأنهى فريق الإمارة الشوط الأول متقدما بهدف الروسي ألكسندر غولوفين (29)، إلا أن باتريك برونيه أدرك التعادل لنيس في بداية الشوط الثاني (52)، قبل أن يرد صاحب الأرض بهدف ثان لغولوفين (70) ويعزز بهدف وسان بن يدر (80).

