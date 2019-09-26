دوليه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اول من امس أن سان بطرسبورغ ستستضيف نهائي دوري الأبطال في العام 2021، في سابقة للمدينة الروسية التي يشارك فريقها زينيت بانتظام في المسابقة الأوروبية الأم. واختار الاتحاد خلال اجتماع للجنته التنفيذية عقد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، المدن المضيفة لنهائي المواسم الثلاثة المقبلة من المسابقة، وهي سان بطرسبورغ (غازبورم أرينا)، وميونيخ الألمانية في 2022 على ملعب أليانز أرينا التابع لنادي بايرن، ولندن على ملعب ويمبلي في 2023.

أما نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» 2021، فسيكون في مدينة إشبيلية الإسبانية، على أن تقام مباراة الكأس السوبر للعام ذاته في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية.ومن المقرر أن تستضيف مدينة اسطنبول التركية نهائي دوري الأبطال العام المقبل، وغدانسك البولندية نهائي «يوروبا ليغ».وأقيم نهائي دوري الأبطال لعام 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد

على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو، وانتهى بتتويج فريق ليفربول على حساب مواطنه الإنكليزي توتنهام هوتسبر.

