دوليه

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم اول من امس إيضاحات من الاتحاد الدولي (فيفا) على خلفية التصويت لجوائزه السنوية، لاسيما أفضل لاعب، بعدما أثار النجم محمد صلاح جدلا عبر مواقع التواصل.

وعدّل صلاح التعريف الشخصي على موقع «تويتر»، مكتفيا بعبارة أنه «لاعب نادي ليفربول» الإنكليزي، بدلا من التعريف السابق «لاعب نادي ليفربول ومصر».وأثار هذا التبديل جدلا واسعا، وفسره غالبية المستخدمين بأنه اعتراض على التصويت المصري لأفضل لاعب، والذي اقتصر على الصحافي هاني دانيال الذي جاءت خياراته كالآتي: السنغالي ساديو مانيه لاعب ليفربول في المركز الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) ثانيا، وصلاح ثالثا، بحسب التصويت المفصل الذي نشره «فيفا».

ومساء الأول من أمس، نشر صلاح عبر انستغرام صورة له وهو يحمل علم مصر، مع تعليق «مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا».

وبعد ساعات من هذا الجدل، أصدر الاتحاد المصري بيانا حمّل فيه «فيفا» مسؤولية غياب التصويت لصالح صلاح، من قبل قائد المنتخب أحمد المحمدي ومدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب نيابة عن المدير الفني للمنتخب الأول، نظرا لأن هذا المركز كان شاغرا خلال فترة التصويت.وأوضح الاتحاد أنه قرر «فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر»، مؤكدا أنه أرسل «استفسارا للاتحاد الدولي عن الواقعة».

