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يأمل العربي اليوم في تحقيق نتيجة ايجابية تضمن له التأهل الى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للاندية العربية الابطال عندما يلتقي الاتحاد السكندري المصري في 08:00 مساء اليوم

على ستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية في اياب الدور الـ32 من المسابقة.

وكان مقررا ان يقام اللقاء مساء غد الا انه تم تقديمه الى اليوم بناء على رغبة الاتحاد السكندري الذي طلبت منه وزارة الداخلية في بلاده تقديم او تأجيل موعد اللقاء عن يوم الجمعة لدواع امنية ان اراد ان يكون مدعوما بجمهوره.

وكان الأخضر خاض تدريبه الاول على الملعب الفرعي لستاد برج العرب أول من أمس فيما خاض امس تدريبه الرئيس على ملعب المباراة.وخسر العربي لقاء الذهاب 0-1 اذ يحتاج الى الفوز بفارق هدفين حتى يبلغ الدور ثمن النهائي.

ويدرك الجهاز الفني للأخضر بقيادة الاسباني خوان مارتينيز مدى أهمية اللقاء في تعزيز ثقة الفريق بنفسه وكذلك نيل ثقة الجمهور العرباوي بعد اهتزاز صورة الأخضر في أول جولتين من بطولة الدوري الممتاز، اذ تعادل مع السالمية 3-3 بشق الانفس في الاولى وخسر 0-2 امام القادسية في الثانية. كما ان المستوى الذي ظهر عليه العربي في لقاء الذهاب امام الاتحاد السكندري لم يكن مطمئنا قبل مواجهة اليوم الصعبة، وبالتالي فان مارتينيز مطالب باعداد الخطة التي تظهر فريقه بأفضل صورة ويستطيع من خلالها تحقيق فوز يضمن له مواصلة المشوار في البطولة.

