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خرج السالمية من بطولة كأس الملك محمد السادس للاندية العربية الابطال بعد تعادله مع القوة الجوية العراقي 1-1 في اياب الدور الـ32 الذي جمع بينهما اول من امس على ستاد ثامر، وكان السماوي قد خسر 1-3 في مباراة الذهاب.

ولم يكن السماوي مقنعا اول من امس بما انه بدأ التسجيل مبكرا عن طريق مبارك الفنيني في الدقيقة السابعة من عمر المباراة وبعدها حاول ان يضاعف التسجيل ولكن افتقد التركيز في كثير من الاحيان، ولم يظهر البرازيلي فابيانو بالشكل المعتاد على غير العادة امام المرمى.

وفي الشوط الثاني دبت الفوضي في خطوط السماوي وضاعت كل الاجتهادات التي كانت تبدر منه في الشوط الاول وما يدعو للاستغراب ان لاعبي الخبرة مثل فابيانو وعدي الصيفي ومساعد ندا والبرازيلي ليما لم يكونوا قادرين على توظيف قدراتهم بالشكل المناسب واصبح اللعب على المزاج وكلا يجري دون اي تركيز.

وفي الشوط الثاني بات اللعب مفتوحا على مصراعيه بعدما تباعد فواز عايض وفهد مرزوق عن بعضهما ما ادى بالخصم ان يفرض العابه على السماوي ويبدأ في شن الهجمات ليسبب ضغطا اغلب فترات هذا الشوط على خط الدفاع الذي وقع في عدة اخطاء.

والامر اللافت ان التعب والارهاق اخذ من الكثير من لاعبي السالمية في الشوط الثاني حيث بدا اكثر من لاعب عاجزا عن التحرك وظهر البطء عليهم ما جعل العاب الفريق مجرد اجتهادات.

وتبقى العلة البارزة في صفوف السماوي في الوسط الذي يحتاج للكثير من العمل وخصوصا جانب التغطية الدفاعية فهناك خلل واضح من قبل اللاعبين بتأدية الواجبات المطلوبة منهم وعلى الجهاز الفني ايجاد الحلول لتلك الثغرة اذا ما اراد ان ينافس في الدوري المحلي بعدما ودع البطولة الخارجية على نفس خطا الكويت من الدور الـ32.

