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حقق لاعب منتخب الشرطة للجودو حسين المسري، المركز الثاني والميدالية الفضية خلال منافسات اللعبة في بطولة العاب الشرطة العالمية الثالثة والمقامة حاليا بمدينة ميلانو الايطالية.

ويشارك منتخب الشرطة في البطولة بالعاب الجودو والجيوجيستو والسباحة والجري والرماية، ويترأس الوفد اللواء سعود الخضر رئيس اتحاد الشرطة، والذي بارك للمسري واعضاء الوفد وجميع منتسبي وزارة الداخلية على هذا الانجاز.

وأكد الخضر ان الدعم الذي يوليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام للرياضة الشرطية كان له الأثر الكبير بتطوير المستوى الفني للاعبين وتحقيقهم مثل هذه الانجازات.

وبين الخضر ان لاعبي المنتخب بجميع الالعاب يملكون الخبرة الكافية التي تؤهلهم لحصد الميداليات والمراكز المتقدمة.

وشكر الخضر رئيس الاتحاد الدولي للشرطة الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف لاهتمامه بالرياضة الشرطية وسعيه الدؤوب لنشرها على المستوى العالمي ما يعود بالفائدة لرجال الشرطة من الجانب البدني والذهني.

وكان النواف افتتح الدورة بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية للشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول المشاركة في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من الف لاعب من40 دولة.

وأكد النواف أن الافتتاح كان على مستوى الحدث و يعكس حرص المؤسسات الرياضية الشرطية على الاندماج مع المنظمات الرياضية الدولية في تنظيم أهم الأحداث الرياضية لرفع مستوى الرياضة الشرطية على مستوى العالم. وأضاف ان «نجاح هذه النسخة يدعونا الى تحد أكبر في تنظيم البطولة القادمة التي سوف يتم الاعلان عن مكان و توقيت اقامتها خلال الأيام القليلة المقبلة.. ومما لاشك فيه بأن زيادة عدد اللاعبين في كل لعبة هو ما نسعى اليه في تطوير البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي مع الاتحادات المنتسبة له و المنظمات الدولية الرياضية التي تتعاون معنا في انجاح كل تظاهرة رياضية».

