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تحسر الفرنسي ميلود حمدي مدرب السالمية على خروج فريقه من الدور الـ32 لبطولة كأس الملك محمد السادس للاندية العربية الابطال بعد التعادل 1-1 اول من امس مع القوة الجوية العراقي في لقاء الاياب، وقال ان فريقه قدم مستوى جيدا الشوط الأول ولعب بانضباط تكتيكي، مضيفا انه حرص على اشراك 3 مهاجمين منذ البداية ونجح في تسجيل هدف مبكر. وافاد أن السالمية كان قريبا في الشوط الأول من تعزيز تقدمه الا ان التوفيق لم يحالفه، منوها بان الحال اختلفت بالشوط الثاني حيث قدم اللاعبون عكس ما طُلب منهم، وتابع: «تمنيت الاستمرار بنفس النهج عبر الضغط العالي والهجوم بحثا عن تسجيل الهدف الثاني الا أن ذلك لم يحدث بل نجح القوة الجوية في تقديم مستوى أفضل وسجل هدف التعادل بفضل خبرة لاعبيه الذين تحكموا في مجريات اللعب»، وذكر: «المباراة انقسمت لشوطين كان الأول للسالمية والثاني للقوة الجوية».

