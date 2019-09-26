محلية

يتواجه منتخب السيدات لكرة الصالات مع ضيفه اللبناني اليوم في مباراة ودية تأتي ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة على ان يلتقي الفريقان مرة ثانية يوم الاحد المقبل. وت الايرانيةزاددرالمنتخب الكويتي، وقالت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم امس في مقر اتحاد الكرة بمناسبة استضافة المنتخب اللبناني في مباراتين وديتين: «أود اءاول دضه ارت ادوأأنه اا». وتابعت: «أرأورريات ودام وواوالاءات اد.وه ارات ادنءا».

واضافت : «أة ورةايه ور اياة اواواال اا»، مشيرة الى ان «أارت ادادإء ات اوار وه ارت أؤنضراة واة دودلر».وافادت: «أود اد واااودوأأننا ار اة ام اابادات واتات». وأ: «إورس آااوااةاىوف ورى ااآاات اد». بدورهلرب اارون اري: «أود اد اة امه ارت..ت ورات ااااووه واة».

