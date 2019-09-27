مرأة

تربية الطفل على الثقة بالنفس والشخصية القوية من الأمور التي تهتم بها كل الأمهات ليكبر الطفل بشكل صحي نفسيًا دون التعرض للمشكلات النفسية الناتجة عن قلة الثقة بالنفس.

نقدم لك في هذه المقالة بعض النصائح التي تساعدكِ على تقوية شخصية الطفل ليكبر بشكل صحي نفسيًا وليتمكن من تحقيق أهدافه في الحياة بدون أن تعيقه ثقته بنفسه.

تقربي لطفلك

استشيري طفلك في المشكلات التي قد تواجهينها ليبادلك الحكي، فأثبتت الدراسات العلمية أن درجة تقرب الأمهات لأبنائهم تحدد مدى ثقة الأبناء بأنفسهم، لذلك اقتربي من طفلك وكوني صديقته ليثق في نفسه.

الخلافات الزوجية

حضور الأطفال بعض النقاشات العائلية بين الأبوين وخاصة تلك النقاشات التي تحتمل الغضب من أهم أسباب إصابة الأطفال بضعف الشخصية والثقة بالنفس، لذلك احرصي على أن تبعدي طفلك في حالة النقاش مع زوجك في الأمور التي تحتمل الغضب.

القراءة

تشجيع الطفل على القراءة منذ الصغر من الأمور التي تساعد على التعزيز من ثقته بنفسه وتقوية شخصيته، حيث تساعد قراءة الطفل للقصص التي تتحدث عن الأبطال الشجعان وعن طريقة تخلصهم من المشكلات التي يمكن أن تواجههم في تربية الطفل على الرغبة في أن يكون شجاعاً مما يزيد من الثقة بالنفس.

القرارات

تشجيع الطفل على أخذ قراراته بنفسه من الأمور التي تساعده على التعلم من أخطائه والتفكير المنطقي، فيمكنك تعزيز ذلك الأمر عن طريق السماح لطفلك باختيار الملابس التي يرغب في شرائها ولا تختاريها أنت له ليعتاد على ذلك الأمر مما يساعده على تكوين شخصية قوية.

تهديد الطفل

من الأمور التي تتتسبب في إصابة الطفل بعدم الثقة بالنفس وضعف الشخصية التهديد، لذلك احرصي على أن تتوقفي عن تهديد طفلك عند ارتكابه خطأ ما، وقومي بمعاقبته على الفور بدلًا من التهديد الذي يصيب الطفل بالخوف وضعف الشخصية والثقة بالنفس.

التشجيع

أثبتت الدراسات العلمية أن سماع الطفل لجمل الثناء من الوالدين تؤثر بالإيجاب على ثقة الطفل بنفسه هذا على عكس تأثير جمل التقليل من النفس، احرصي دائمًا على تشجيع طفلك عن طريق الثناء على ما فعل لتتمكني من تربية طفل يمتلك الثقة بالنفس.

الخصوصية

عليكِ أن تعرفي أن طفلك هو شخص له رغباته المختلفة، ولتعزيز ثقة الطفل بنفسه وتربية طفل ذي شخصية قوية عليكِ احترام خصوصية الطفل ورغباته وعدم التدخل بها لينمو بشكل نفسي سليم ويحترم خصوصيات الآخرين.

