مرأة

معدلات زيادة أوزان الأطفال وإصابتهم بالسمنة ترتفع بين الوقت والآخر ولذلك يجب عليك أن تتحكمي في أسلوب حياة طفلك ونظامه الغذائي حتى تضمني الحفاظ على وزنه صحياً.

و قد قام باحثو بيانات فحص التغذية من الصحة المنفذ عن طريق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بإجراء دراسة على مجموعتين من الأطفال على فترتين زمنيتين مختلفتين وخلصوا إلى ان معدلات السمنة قد ارتفعت كثيراً.

اليك هذه النصائح:

لا تقومي بالسخرية منه أو استخدام الألفاظ الجارحة التي تتعلق بزيادة وزنه.

ساعديه على أن يتناول أغذية صحية ومتوازنة تمنحه التغذية التي يحتاجها وفي نفس الوقت لا تمنح جسمه سعرات حرارية كثيرة لا تتسبب في تعريضه لزيادة الوزن ومنها الخضروات والفواكه الطازجة كما يجب أن تمنعي عنه الأغذية التي تتسبب في زيادة الوزن ومنها السكريات والحلويات والخبز.

لا تستخدمي مع طفلكِ العقاقير الدوائية التي تنقص الوزن لأنها تؤدي إلى إختلال الهرمونات في جسمه وتؤذيه من الناحية الصحية والصحيح أن تستشيري الطبيب المختص.

اجعلي جميع أفراد الأسرة يتعاملون مع مشكلة زيادة الوزن المصاب بها طفلكِ في أن يلتزموا بنمط حياة صحي وسليم.

قومي بإجراء التحاليل المختصة بناء على عمر طفلكِ ووزنه مثل تحاليل قياس نسبة السكر ومستويات الكوليسترول في الدم.

لا تجعليه يقضي الكثير من الوقت أمام التلفاز والحاسوب واجعليه يقوم بدلاً منها بأنشطة مفيدة تساهم في إنقاص وزنه مثل ممارسة التمرينات الرياضية كالمشي وكافة التمرينات التي يحب أن يقوم بها.

أكد مجموعة من خبراء المنظمة الأميركية لتعليم الطفولة المبكرة أنه بتعليم الطفل العادات الغذائية الصحيحة مبكراً فإن هذا يساهم في جعل بقية حياته صحية.

وفري له مجموعة مختلفة من الأغذية والأطعمة في المنزل حتى تتيحي له عدة إختيارات ولا تجعليه يفكر في تناول الطعام خارج المنزل فالخبراء يجزمون بأن الطفل لا يحتاج من أجل التزامه بنمط حياة صحية إلى برامج غذائية قاسية وتمرينات رياضية شاقة كما يحتاج البالغون لها لأن سرعة استجابة الطفل للتغيرات الإيجابية في النظام الغذائي أو النشاط اليومي أكثر سرعة من البالغ.

ابتعدي تماماً عن منح طفلكِ الطعام كمكافأة له على شيء إيجابي قام به لأنه يجب أن يتعلم بأن الطعام يتم تناوله فقط حينما يشعر بالجوع وكبديل عن هذا قدمي له ألعاباً أو ملصقات برسومات مرحة.

