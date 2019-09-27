مرأة

يصنع الزجاج من مادة الرمل.

أكثر الكائنات الحية عدداً على الأرض هي الديدان.

يستخدم سم الأفعى في علاج أحد أنواع السرطانات وهو سرطان العظام.

تمتلك الطيور ثلاثة جفون.

القطط والكلاب ترى الأشياء باللون الأبيض والأسود فقط.

نهر النيل هو أطول أنهار العالم.

أصغر دول العالم مساحة هي الفاتيكان.

لا يستطيع الفيل أن يقفز.

يعيش النمل في مستعمرات ولا ينام أبداً.

توجد حاسة التذوق عند الفراشات في القدم.

تستغرق حبة اللؤلؤ خمس سنوات كي تنتجها المحارة.

النعام هو أكبر أنواع الطيور وهي تبيض ولا تلد وبيضها هو الأكبر.

القطط الصغيرة لا تبصر إلا بعد عشرة أيام من مولدها.

يستطيع التمساح هضم الحديد والفولاذ وذلك بسبب أن معدته مليئة بالأحماض.

الموز يصنف ضمن الأعشاب بينما تصنف الطماطم من الفواكه.

الذبابة تهز جناحيها 32 مرة في الثانية.

قنديل البحر ليس لديه قلب أو عقل أو دم أو عيون ولكنه يمتلك معدة وجهازاً هضمياً.

نجم البحر ليس لديه دماغ ولكنه يمتلك معدتين.

النمور تمتلك جلوداً مخططة وليس فراء فقط.

يستخدم الدب القطبي يده اليسرى باستمرار لذلك يوصف بأنه حيوان أعسر.

