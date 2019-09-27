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عبر الفنان المصري عمر حسن يوسف عن غضبه من سوء تعامل إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع والده الفنان حسن يوسف، وعدم احترام تاريخه السينمائي الكبير، حسب تعبير حسن يوسف ونجله عمر. وكشف عمر يوسف أن المهرجان وجّه الدعوة لوالده لحضور الدورة الثالثة بعدما تم تجاهله في الدورتين الأولى والثانية من المهرجان، إلا أن المنظمين أخبروا الفنان أن الغرفة التي سيقيم فيها خلال فترة المهرجان سيتقاسمها معه أحد الضيوف الآخرين. وبرر المهرجان هذا الأمر بكون الغرف الخاصة بالضيوف غير كافية وشرح عمر يوسف، عبر منشور على حسابه في «إنستغرام»، أن والده رفض القبول بهذا الأمر، فتم إلغاء الدعوة المقدمة له من المهرجان

وعلّق عمر يوسف على الأمر كاتباً: «حاجة تحزن لما تبقى المعاملة دي جاية من مهرجان بلدك اللي هما تقريبا مش عارفين قيمة وتاريخ حسن يوسف في الفن». وأكد نجل الفنان المصري أن والده يلقى معاملة وتقديراً أفضل بكثير من مهرجانات سينمائية كبيرة تنظمها دول عربية، مقارنةً مع المعاملة التي يلقاها في بلده.

