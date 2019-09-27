إضاءات

تعرض صالات السينما في الإمارات والسعودية ومجموعة من الدول العربية فيلم «BORN A KING»، (ولد ملكاً) الذي يروي قصّة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي زار سنة 1919 بريطانيا العظمى للمرّة الأولى وهو في عمر 13 سنة، واستقبله حين ذاك الملك جورج الخامس ووزير خارجيته اللورد كورزون.

أنتج الفيلم أندريس فيسنتي جوميز الفائز بجائزة الأوسكار، وهو من إخراج أجوستي فيلّارونجا، وبلغت ميزانيته 19 مليون يورو، ويرتكز على رواية الكاتب أليكسي فاسيلييف، ووضع السيناريو له هنري فيرتزهيربيرت بالتعاون مع بدر السماري وراي لوريجا.

يرتكز الفيلم على وقائع حقيقية من حياة الملك فيصل (1906 - 1975) الذي تميّز بإصلاحاته الكبيرة، وابتكر نظاماً قانونياً عصرياً، وعزّز اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل كبير.

يضم الفيلم عدداً من الأسماء البارزة في مجال السينما البريطانية والسعودية، واختير الممثّل المميّز عبدالله علي من بين مئات التلاميذ السعوديين. ويلعب النجم البريطاني إد سكرين دور جون فيلبي، أما الممثّلة هيرميون كورفيلد، فتلعب دور الأميرة ماري. وصُور الفيلم في مواقع عدّة بالعاصمة البريطانية لندن على مدى ثمانية أسابيع، إضافة إلى أربعة أسابيع أخرى في العاصمة السعودية الرياض وصحراء المملكة.

