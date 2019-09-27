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بتوجيه ودعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، رئيس موسم اليوم الوطني الـ89 المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، اختتمت فعاليات الحفلات الغنائية لأجمل وأضخم وأعز مناسبة وطنية، توزعت في عشر مدن سعودية، قدمتها بنجاح «الهيئة العامة للترفيه»، من تنظيم وإشراف هرم شركات الإنتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات» برئاسة الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ «روتانا». وفي مناسبة «اليوم الوطني السعودي 89»، أقيمت أقوى عشر حفلات فنية في الفترة من (19 وحتى 23 سبتمبر/أيلول 2019)، شارك فيها 27 مطربا ومطربة، هم الأبرز بين نجوم الغناء والطرب السعودي والخليجي والعربي من الجيلين المخضرم والشبابي، جسّدوا جميعاً معاني الحب للمملكة العربية السعودية وقيادتها، رافعين في كلماتهم سواء على المسرح أمام الجمهور الحاضر، أو المشاهدين الذين تابعوا النقل التلفزيوني المباشر لهذه الحفلات عبر قنوات «روتانا»، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي الكريم وقد توزع حضور المطربين والمطربات على 10 مدن سعودية، تنافست في هذه المناسبة الغالية على حب الوطن، هي مدن: الرياض، جدة، الدمام، حائل، تبوك، الجوف، بريدة، جازان، الخرج والقطيف ,نجوم هذه الحفلات هم 17 مطربا: محمد عبده، راشد الماجد، عبادي الجوهر، رابح صقر، ماجد المهندس، عبد الله الرويشد، حسين الجسمي، أصيل أبوبكر، نبيل شعيل، خالد عبد الرحمن، راشد الفارس، تركي عبد الله،عائض، جابر الكاسر، وليد الشامي، مطرف المطرف وفارس مهدي. اضافة الى 10 مطربات، هن: نوال الكويتية، أصالة نصري، أنغام، شيرين عبد الوهاب، أحلام، بلقيس أحمد فتحي، وعد، داليا مبارك، شمس وشمة حمدان. كما شاركت في هذه الحفلات فرق شعبية، وعدد من المواهب الشابة السعودية دعما من رئيس «هيئة الترفيه» لهم.

