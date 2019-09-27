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يمثل مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية، كما هو شأن مهرجان الكويت المسرحي، غيره من الحاضنات المسرحية والمنصات التي يطلقها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، المحطات الأساسية للاكتشاف، بالذات، على صعيد ميلاد كوادر، تظل تنتظر الفرصة المناسبة للانطلاق في فضاء النجومية.

ومن خلال هذا المهرجان، رصدت شخصياً العديد من الاسماء التي راحت تحقق حضوراً لافتاً، وآن الأوان، لصناع الانتاج بشكل عام، من مسرح وسينما وتلفزيون، لان يتوقفوا قليلاً، لمشاهدة تلك الطاقات التي تنتظر مثل هذه الفرصة الذهبية.

نعلم زحمة المواعيد بالنسبة للمنتجين والمخرجين، حيث فضاء النجومية يذهب بهم بعيداً، ولكن من حق جيل الشباب عليهم، ان يحظى بمساحة من الوقت.. والدعم.. والاهتمام.. لانهم جيل الغد.. والرهان.. والاستمرارية.

ان مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية، ليس بالموعد التقليدي او المحطة الروتينية العابرة، بل موعد مع الاكتشاف.. وموعد مع التجديد.. وهنا المعادلة الاصعب.. والاهم.

لقد استطاعت اللجنة المنظمة، ومنذ الدورة الاولى ان تعطي للمهرجان فلسفته.. وقواعده.. وضوابطه.. لذا حينما كانت الانطلاقة الاولى، كانت مع مسرحية «صدى الصمت» التي لاتزال تحلق بعيداً وتحمل اسم المسرح في الكويت الى مهرجانات المعمورة.

وتتواصل التجارب.. ولكن يبقى ما هو أهم هو ان يحظى المهرجان، باهتمام صناع الانتاج من اجل انطلاقة ابعد لحصاد المهرجان من الاسماء والنجوم الشابة.

وعلى المحبة نلتقي،،

