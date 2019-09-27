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بعد العطسة يعود الفنان المخرج عبدالله التركماني الى معادلاتة الكوميدية ليكمل سلسلته المسرحية عبر الجزء الثاني من خلال مسرحية العضة التي تذهب الى ذات الالم الانساني الذي يكشف معاناة المسحوقين في العالم.

قصة مقتبسة عن الحرباء للكاتب الروسي انطوان تشيخوف، قامت بإعدادها الكاتبة حبيبة العبد الله، التي ذهبت الى مضامين اضافية في تعميق مضامين النص وابعاد القضية المطروحة مما جعلنا امام نص جديد يرتكز على حرباء تشيخوف ولكنه يأتي بمضامين ونكهة الكاتبة الشابة حبيبة العبدالله التي تشير الى موهبة عالية في هذا المجال وتبشر بحرفة اضافية تضاف الى رصيدها كاعلامية بارزة متميزة. وقد اجاد المخرج عبدالله التركماني الاشتغال على معادلة ذلك النص وعبر رؤية تمتاز بالبساطة المتناهية في تفكيك الشخصيات وترسيخ الابعاد في اطار الكوميديا السوداء، حيث الالم هو الحاضر الاساسي ومعاناة المسحوقين والمهمشين.

مسرحية عضة تحكي قصة عامل يتعرض إلى هجومٍ وعضةٍ من كلب، يتجمع العمال في إحدى الورش ويقررون التحقيق في الامر، ليقفز سؤال مهم إلى المشهد، كلب من هذا؟، وعبر هذا التساؤل تنطلق القصة، فمن خلال هذا السؤال نرى كيف سيعامل الكلب والعامل، فإذا كان الكلب ملكاً لشقيق الجنرال فهو بريء من كل تهمة وأعلى من أية وسم بالعض، وحتى لو فعلها فله ألف ذريعة وتبرير، ولو كان طلباً عادياً فلابد من القصاص والانتصار للعامل المسكين.

في عضة التركماني وحبيبة العبدالله الانسان والكلب كلاهما مسحوق وكلاهما يقترن مصيره بتبعية هذا الانسان او الكلب لهذه الشخصية او تلك. عبر عرض كلما ذهبت إليه اكتشفت قيم ومضامين طروحاته وأبعاده.

التركماني مبدع في مجالات حرفته. بلا تكلف وبلا هوامش تفرغ النص والعرض من مضامينة. لقد استطاع التركماني ان يطوع ادوات العرض من نص وفريق تمثيل واضاءه وصوت ومؤثرات واحترافية عالية في توزيع مساحات الخشبة بحيث طاف بنا العرض في ارجاء ذلك الركب في معادلات متميزة للحركة والقوى والظروف التي تمر بها كافة الشخصيات التي تظل تعاني من التهميش حتى رئيس العمال. الذي يجد في تلك الحادثة الفرصة للقفز بعيدا على ظهور عماله ومساعده.

محمد عاشور يتألق بدور رئيس العمال عبر طاقة كوميدية لافتة وحضور عال عفوي وهكذا الامر مع خالد ثويني وايضا مشعل العيدان والاكتشاف الاضافي مع الفنان حسين بهمن الذي يحمل طاقة عالية على صعيد الكتابة وهو هنا يحقق حضوراً يستحق الدعم. وفى اطار يستحق منا التأمل تأتي تجربة الفنان الموهوب مصطفى محمود الذى يدهشنا في التعامل مع دمية الكلب عبر اداء متناغم وحضور لافت يرسخ حضور هذا الفنان والطاقة الفنية العالية التي يمتلكها.

هذه التجربة المسرحية تظل تسير في سياق منهجية عمل فرقة المسرح الكويتي التي قدمت الكثير من التجارب المتميزة ضمن عروض المهرجان الكوميدي ومن تلك التجارب نشير الى صدى الصمت ونهيق الاسود وهي تجارب جاءت عامرة بالاكتشاف. وهنا يترسخ الاكتشاف عبر نص حبيبة العبدالله ولغة التركماني وحضور فريق التمثيل ومساحات الاكتشافات التي تحققها كل شخصية وكل فنان. ويقف خلفهم ايضا فريق عالي المراس من التقنيين ونشير هنا الى مساعدة المخرج زينب خان، والديكور والأزياء محمد الربيعان، والموسيقى والمؤثرات الصوتية محمد القديري، ومهندس الاضاءة عبدالله النصار وادارة الانتاج المقداد ابراهيم وعلي دشتي والاشراف العام مهدي السلمان.

ويبقى ان نقول.. عضة التركماني تذهب الى ذات النهج الذي راح يشتغل عليه في العضة ونتوقع المزيد لهذه السلسلة التي تسلط الضوء على الهم والالم الانساني للمسحوقين في العالم.

