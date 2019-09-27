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احتفظ فيلم الإثارة والحركة «سقوط ملاك» (أنجيل هاز فولن) بالمركز الأول في إيرادات السينما بأميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 11.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك وإخراج ريك رومان وو.

كما احتفظ الفيلم الكوميدي «أولاد طيبون» (جود بويز) بالمركز المركز الثاني مسجلا 9.2 ملايين دولار. والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

وصعد فيلم الرسوم المتحركة «الأسد الملك 2019» (لايون كينج 2019) من المركز الخامس إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.7مليون دولار.

واحتفظ فيلم الحركة «هوبس أند شاو» بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا إيرادات بلغت 6.3 ملايين دولار.

