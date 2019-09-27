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قالت نجمة هوليوود الشهيرة أنجلينا جولي، إنه من المهم للغاية أن يكافح المرء من أجل ما يعتقده، وهو ما يجعله يصبح قوياً، وأوضحت أثناء مشاركتها في معرض «إكسبوD23»، أن ذلك هو الموضوع الرئيس للجزء الثاني من فيلمها «Maleficent: Mistress of Evil»، الذي ستعود فيه لشخصية ماليفيسنت الشريرة. وقالت نجمة هوليوود، حسب موقع «siasat»: إن الفيلم يُظهر «أورورا» وقد أصبحت أكبر سناً، وتواجه تحديات جديدة مع الشخصية الشريرة، حيث يتضح لهما مدى اختلافهما، الذي يفرقهما بحيث لا يصبحان عائلة، وأضافت أنجلينا: أن القتال من أجل معتقداتك واختلافاتك هو ما يجعلك أقوى، مشيرةً إلى أن ما يميز العائلة هو ما تؤمن به وما تحبه وما تمثله، وليس فقط رابطة الدم.

