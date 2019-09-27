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جائزة فخرية لكوستا جافراس


تسلّم المخرج كوستا جافراس جائزة «دونوستيا» الفخرية عن مجمل أعماله الفنية خلال مهرجان سان سيباستيان الإسباني للفيلم، كأحد أبرز مبدعي السينما المندّدة بعدم المساواة الاجتماعية في السنوات الخمسين الأخيرة. وقال المخرج اليوناني الفرنسي إن «تصوير فيلم بمثابة قصة حب؛ إذ يتعذر عليك أن تمضي سنتين أو ثلاث سنوات أو أربعاً مع قصة من دون أن تحبها من كل قلبك». وأقر بأن أعماله تبدلت مع تغير نظرته للأمور والعمر والتجربة. حضر كوستا جافراس المهرجان، المستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، لتقديم فيلمه الأخير «أدلتس إن ذي روم»، المقتبس من مذكرات وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، حول «شد الحبال» الذي كان قائماً مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سنة 2015 في خضم الأزمة الاقتصادية.


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