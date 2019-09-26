وطن النهار

اكد السفير الاميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان اهمية اجتماع وزير خارجية بلاده مايك بومبيو مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، موضحا انها عادة تحرص عليها الادارة الاميركية لدعم التواصل ومناقشة اهم الملفات والقضايا في المنطقة، مشيرا الى ان وزير خارجية الاردن سيحضر هذا الاجتماع، لافتا الى ان هذا اللقاء لن يكون بالضرورة مخصصا لمناقشة الازمة الخليجية حيث ان الهدف منه اوسع من ذلك بكثير، الا انه من حق الوزراء الحاضرين طرح ما يرونه مناسبا. وردا على سؤال حول الاقتراح الاوروبي بعقد لقاء بين الولايات المتحدة وايران في الكويت، اوضح سيلفرمان ان المقترح لم يتضمن لقاء بين اميركا وايران بصورة منفردة ولكن يتضمن مشاركة العديد من الدول ولكن هذا الكلام مجرد فكرة، نافيا علمه ان كان سيحدث ام لا، مبينا ان بلاده عرضت اجراء محادثات غير مشروطة مع الجانب الايراني. كلام سيلفرمان جاء في تصريح صحافي على هامش مشاركته في حفل استقبال اقامه على شرف الملحق الإعلامي الجديد ستوارات بايتز والذي أقيم مساء اول من امس بفندق راديسون بلو وعن تصريحات الرئيس ترامب الاخيرة والتي تتعلق بعدم رغبة الولايات في نشوب حرب في المنطقة في حين جاءت تصريحات الرئيس روحاني في اتجاه مغاير، اوضح سيلفرمان ان بلاده تهدف الى حماية طرق الملاحة والمنشآت النفطية وتقليل حدة التوتر في المنطقة وبالطبع الرئيس يعبر عن عدم رغبة الولايات المتحدة الاكيدة في الحرب. وفي كلمة القاها امام الحضور قال سيلفرمان: مع انخفاض درجات الحرارة قليلاً ومع عودة الجميع من إجازاتهم الصيفية، يسعدنا تواجدكم معنا اليوم. تمكننا هذه الفعاليات من إعادة التواصل مع أصدقائنا وزملائنا ومناقشة خططنا للعام القادم. وأضاف: على صعيدي الشخصي، يعد حفل اليوم فرصة أخيرة لرؤية بعض الأصدقاء والشركاء ممن كان لي شرف التعرف عليهم خلال السنوات الثلاث الماضية. إننا محظوظون في السفارة لارتباطنا معكم بعلاقة وثيقة، خاصة مع العاملين في المجال الصحافي الذين يعملون جاهدين لتثقيف وإعلام المتلقي الكويتي حول قضايا تهمهم. وتابع كلامه أود أن أتوجه لكم بالشكر الخاص على التغطية الإعلامية على مدار السنوات الثلاث الماضية والمقابلات والتصريحات على هامش المناسبات المختلفة. أتمنى أن لا تكون أرقام المشاهدة وأعداد القراء قد تأثرت سلباً عند تغطيتكم فعالياتنا. شكراً لكم على مساعدتنا في رفع مستوى فهم الجمهور الكويتي، ليس لسياسات الحكومة الأميركية وحسب، ولكن أيضاً لمدى فهمهم للمجتمع الأميركي والمبادئ التي تشكل هذا المجتمع. وقال يكرس الدستوران الأميركي والكويتي حرية الصحافة والتعبير. وعلى الكويتيين الشعور بالفخر بالصحافة الحرة والنشطة التي يتمتعون بها، وعلى المجتمع المدني النشط هنا، والبرلمان الأكثر ديمقراطية في المنطقة. هذا وتعد «ثقافة الديوانية» في الكويت والتي تتسم بالمناقشة الصريحة والمفتوحة فريدة من نوعها، وما تعكسه من آثار إيجابية على البيئة الإعلامية. واضاف على الرغم من شعوري بالحزن لانتهاء مدة عملي في الكويت، سأغادر ومعي ذكريات جميلة عن الكويت وشعبها. وبالأخص، إنني فخور بما حققناه خلال مهمتي كسفير هنا.

وتابع كلامه لقد عززنا العلاقات الأميركية - الكويتية بجميع المجالات، منها التعاون الوثيق في الدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم والشؤون القنصلية. كما وقعنا اتفاقيات وطبقنا البرامج التي تعود بالفائدة العملية على الشعب الكويتي، بما في ذلك تحسين مستوى تعليم اللغة الإنكليزية وتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب ورفع مستويات السلامة والأمان عند السفر.

واضاف كما عملنا مع شركائنا الكويتيين من خلال مبادرات لتشجيع الابتكار والمبادرة. إن قيام مجلس الأمة مؤخراً بالموافقة على قانون حماية الملكية الفكرية، بحال تم تطبيقه بشكل صحيح، سيسهم في تحفيز وحماية الفنانين والمبادرين الكويتيين، ممن يساهمون في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية. وعن مهام مكتب الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة قال يقوم المكتب بتوسيع مجالات التبادل بين شعبينا والتي نراها أساس العلاقة الأميركية - الكويتية. في كل عام، نقوم بتحديد وابتعاث الشباب الكويتيين الموهوبين للمشاركة في برنامج الزائر الدولي للقياديين. بيننا اليوم بعض خريجي هذا البرنامج المرموق. تقدم برامج التبادل هذه الفرصة للكويتيين والأميركيين بتبادل الخبرات وتعلم طرق مختلفة لمعالجة المشاكل وتوسيع شبكات المعارف لديهم. واضاف على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقوم الكويت بإرسال ثالث أكبر عدد من طلبة الجامعات إلى الولايات المتحدة. ولهذا السبب، يحرص مكتب الشؤون الثقافية والإعلامية على تقديم المعلومات والمصادر الضرورية اهؤلاء الطلبة لتمكينهم من النجاح في سوق العمل المليء بالمنافسة.

وقال بالطبع، نحن نعمل معكم في وساثل الإعلام لتقديم معلومات دقيقة حول الولايات المتحدة وبرامج السفارة. فمن خلال المقالات والمقابلات والبيانات الصحافية والتغطيات الإعلامية خلال الزيارات الرسمية لمسؤولي الحكومة الأميركية، استطعنا رفع مستوى فهم المجتمع لفوائد العلاقات الأميركية - الكويتية. وهذه الليلة، نود أن نرحب بأحدث عضو من أعضاء مكتب الشؤون الثقافية والإعلامية، الملحق الإعلامي ستوارات بايتز. لقد قضى ستوارات السنتين الماضيتين بتعلم اللغة العربية فأدعوكم لاختبار مهاراته اللغوية.

وفي تعريفه بالملحق الاعلامي قال ستوارات هو محارب قديم في البحرية الأميركية وعمل أيضاً لعدة سنوات في شركة جنرال إلكتريك كمهندس. بعد انضمامه إلى وزارة الخارجية، عمل ستوارات في سفارتي الولايات المتحدة في هندوراس والمكسيك. أثناء عمله في هندوراس، تم استدعاء ستوارات للخدمة البحرية وكان جزءاً من عملية الحرية الدائمة في جيبوتي وأوغندا. بعد ذلك، عمل ستوارات في المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية وأيضاً في مكتب برامج الإعلام الدولي.

