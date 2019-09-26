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وطن النهار

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«الداخلية» أطلقت حملة في المدارس


ضمن اطار التعاون المشترك بين وزارة التربية ووزارة الداخلية واصلت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني حملتها التوعوية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 في مدرسة المطوعة منيرة محمد الدخان الابتدائية للبنات، والتي اقيمت فعالياتها اثناء طابور الصباح. في هذا السياق، اكدت ضابط ادارة الاعلام الامني ملازم اول سارة فريدون ان الحملة تمتد على مدار العام الدراسي لمرحلة رياض الاطفال وصولا بالمرحلة الجامعية والمعاهد والكليات التطبيقية بهدف تعزيز القيم الاجتماعي وغرس المفاهيم الامنية والمرورية في نفوس الطلبة واولياء الامور، بالاضافة الى تسليط الضوء على اهمية التعاون مع عناصر قوة الشرطة لتطبيق القانون وحفظ الامن.


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