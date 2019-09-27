وطن النهار

أثار ما نشرته «النهار» على صدر صفحتها الأولى امس الخميس بشأن ما حدث في انتخابات القوائم الطلابية موجة هائلة من ردود الفعل الأكاديمية والطلابية، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بموجة هائلة من التعليقات المنددة بالممارسات القبلية والطائفية، والداعية إلى اعلاء روح المواطنة وتقديمها على ما عداها من المصالح الفردية والآنية.

ورغم ان التعليقات تنوعت بين السخط على ما جرى، والدعوة الى تدارك الأمر قبل استفحاله او استشرائه من جهة، وبين التندر والسخرية من مثيري الفتنة من جهة أخرى، فإن الجميع أكدوا ان ما حدث مؤشر خطير يستدعي تدخلاً حكومياً ونيابياً وجامعياً يضع حداً للنفس العنصري البغيض الذي لم تعرفه الكويت على مدى تاريخها، ولم يكن يوماً سمة من سمات أهلها الشرفاء الطيبين.

عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د. علي النامي قال في تصريح لـ «النهار» ان الانتخابات الطلابية التي جرت في 8 كليات حتى الان سارت على مايرام رغم وجود بعض المظاهر السلبية، مؤكدا انه سيتم حصر المخالفات والسلبيات بعد نهاية الانتخابات في جميع الكليات واحالتها الى لجنة النظام لمحاسبة مخالفي النظام الجامعي ولائحه الجمعيات والروابط الطلابية. واضاف النامي: احب ان اشكر طلبتنا ورئيس واعضاء لجنة الانتخابات وجميع افراد الامن والسلامة على جهودهم، لافتا ان هذا العام شهد اجراء الانتخابات لاول مرة بالحرم الجامعي بالشدادية في 3 كليات وهي الهندسة والتربية والاداب.

وناشد الجميع التركيز على المظاهر الايجابية اكثر من الحالات السلبية بالانتخابات الطلابية مشيرا الى ان الجامعة تسعى دائما الى ان لا تكون انتخابات الطلبة انعكاسا لما يجري بالخارج جاهدين دائما الى خلق روح المنافسة الشريفة وان تكون انتخابات طلبتنا مثالا يحتذى.

وختم قائلا نحن نثق بطلبتنا وبوعيهم النقابي كما تعودنا منهم وهم على قدر المسؤولية آملين ان تختفي كل المظاهر السلبية في المستقبل في حرم جامعة الكويت. «انتخابات الجامعة تفشِّل.. قبلية وعنصرية بطريقة مضحكة!! أيامنا كانت وايد أحلى.. أصلا ليش محددين كل قبيلة وطريقة احتفالها!! شسالفة ترا هذي انتخابات جامعة».

وجاء في تغريدة ثانية: «مؤسف جداً الذي يحدث في انتخابات جامعة الكويت لأنه عكس صورة المجتمع بمفهومه الخطأ للديموقراطية، فهذا الأمر غير مقبول من شباب بعمر الزهور قادمين على حياة عملية وسيواجهون (أشخاصا مختلفونا) عنهم، فإن كان هذا طرحهم في البداية فكيف سيكون المستقبل؟ يجب على ادارة الجامعة اعادة النظر في الانتخابات».

واوردت تغريدة ثالثة «اللي قاعد يصير في انتخابات الجامعة يفسد رسالة التعليم ويجعل الجامعات محسوبيات واقطاعيات لقبيلة أو حزب، هالأعمال تنذر بانهيار رسالة التعليم، ولو بقيت المباني والأساتذة والدكاترة والأوراق المقواة التي تسمي شهادة.. مخرجات التعليم في خطر والله يا إخوان».

وجاء في تغريدة رابعة: «النهار أشارت الى خروج انتخابات الجامعة عن مسارها الصحيح بادخال الطائفية والقبلية والفئوية، ونبهت قبل ان تتفاقم المشكلة وتكبر وتخرج عن السيطرة».

وفي تغريدة أخرى قال صاحبها: «ما يحدث في انتخابات الطلبة من انحدار وسلوكيات سلبية وشعارات عنصرية يجب تجريمه، ويجب ان يوضع قانون لمنع هذه المهزلة».

وقال آخر: «نرجو ابعاد الطائفية والقبلية عن الصرح التعليمي، بل نرجو الغاء الانتخابات الجامعية».

وفي تغريدة مؤثرة قال صاحبها: «ما يحدث كارثة انتخابية واخلاقية ودستورية لا تمت للعمل الديموقراطية بأي صلة.

وأردفت تغريدة مغايرة يقول مطلقها: «اتمنى من كل قلبي يوقفون انتخابات الجامعة 5 سنين عشان نشوف شلون سالفة القبايل والفرعيات».

وفي تغريدة أخرى جاء: «حنا دازينكم تتعلمون او تشاركون في داحس والغبراء؟ الشرهة على التعليم العالي سامحين بالتجمهر».

وقال مغرد: «مافي أقوى من الجهل اليوم الجهل وصل انتخابات الجامعة.. المفروض المكان هذا للمتعلمين مو للناس الوصخة».

وفي تغريدة يائسة قال صاحبها: «انتخابات الجامعة ما تبشرنا بجيل واعٍ.. الله يستر».

