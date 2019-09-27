وطن النهار

أبدى النائب عمر الطبطبائي حزنه وأسفه على ما اصاب ممارسات القوائم وانتخابات الحركة الطلابية، معربا عن فخره لكونه نقابيا سابقا وبدأ حياته النقابية في عمر الـ 17 سنة «اثناء دراسته في اميركا وقال كنت احد المؤسسين لقائمة الوحدة الطلابية ثم انتقلنا الى بريطانيا وأسسنا قائمة النهج الطلابية» وحققنا قصص نجاح كان من اهم معطياتها التنوع والوطنية والتعددية، مضيفا: هناك فارق كبير بين الامس وواقع التعصب الفئوي اليوم.

واضاف الطبطبائي في تصريح لـ«النهار» يفترض ان تبتعد القوائم الطلابية عن النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية وان تكون المبادئ التي التقت عليها القائمة هي النهج الذي تسير عليه وان يتم الاختيار على اساس الكفاءة، وبارك الطبطبائي للقوائم الطلبية الناجحة ونقول حظ اوفر للتي لم يحالفها الحظ.

من جهته، اعتبر النائب اسامة الشاهين ان الانتخابات الطلابية اعراسا ديموقراطية ومناسبات لرفع المستوى الفكري وتعزيز الوحدة الوطنية واكساب الطلاب والطالبات مهارات انتخابية ونقابية وانشاء فرق العمل الجماعي والتحدث امام الجماهير فهي مدرسة حقيقية لشباب الكويت حتى يكون مستقبلهم افضل بما يفيدهم في حياتهم العملية.

وقال الشاهين لـ«النهار» ان ما يحدث من مشادات ومظاهر للعنصرية او الطائفية او القبلية اعتقد انها مجرد مظاهر شاذة واستثنائية لا تعبر عن المجموعة الكبيرة والجميلة من العاملين في القطاع الطلابي.

واضاف الشاهين نتمنى ان ينجح العمل الطلابي ذاتيا وداخليا لمكافحة مثل هذه المظاهر كي يعود العمل الطلابي برونقه الجميل ويكون الصراع تنافسا شريفا على اساس البرامج الانتخابية والانجازات الطلابية وايضا على صعيد الأفكار والايدلوجيات المختلفة والهادفة للصالح العام وليس العكس.

وتابع الشاهين ان شاء الله يكون ما حدث أخيراً اصواتا نشازا وحوادث استثنائية لا تعبر عن رأي الغالب الأعم.

واضاف واثق ان الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة والهيئات الادارية الاخرى والقوائم قادرة على الالتقاء على مجموعة من الوسائل العملية لمكافحة مظاهر القبلية والطائفية والعنصرية الشاذة التي لا تعبر عن الوجه الجميل للأعراس الديموقراطية.

بدوره، قال النائب صلاح خورشيد ان ما حصل بالجامعة من مظاهر التعصب يتحمل بعضها وزير التربية والتعليم والاداره الجامعية والتربوية لان هذا نتاج التربية والتعليم من المرحلة الابتدائية حيث لم يغرس في الطالب روح التسامح والمحبه والسلام والتعاون مع المختلف ولذلك نحتاج الى اعادة النظر بالمناهج وخصوصاً الاجتماعية والوطنية منها.

