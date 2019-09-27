وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبدالله البدر ان ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية اصدرت قرارا بتعليق وسحب بعض ادوية الرانيتيدين من ضمنهم المستحضر المبتكر Zantac لعلاج الحموضة والارتجاع كاجراء احترازي وذلك بناء على النتائج الأولية للتحاليل التي تمت في مختبرات ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بوزارة الصحة وما وردنا من الشركة المصنعة للمستحضرات بالسحب التطوعي وتقارير هيئة الغذاء والدواء الأميركية بالاضافة الى تقرير الهيئة الأوروبية للأدوية والتي تفيد باحتواء بعض ادوية الرانيتيدين على مستويات منخفضة من شائبة N-nitrosodimethylamine NDMA وأنها من المحتمل ان تكون مسرطنة.

وقال البدر ان السلطات الصحية العالمية تعمل حالياً على دراسة وتحديد النسب الآمنة المسموح بها لمادة NDMA في المنتجات الغذائية والمستحضرات الدوائية ولحين الانتهاء من هذه التحقيقات وحرصاً على صحة وسلامة المرضى وكاجراء احترازي قامت ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بسحب وتعليق تسجيل بعض المستحضرات المحتوية على مادة الرانيتيدين.

وأوصى البدر المرضى بمراجعة الطبيب المختص لاستخدام البدائل المتاحة والابلاغ عن اي آثار جانبية للمستحضرات الدوائية عن طريق النموذج الخاص بالابلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال موقع وزارة الصحة.

واكد في الختام ان ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تقوم بمتابعة مستمرة لهذا الموضوع وكل ما يخص سلامة ومأمونية استخدام الأدوية المتداولة في الكويت وسيتم التصريح بأي مستجدات او اجراءات اضافية يتم اتخاذها بخصوص هذا الموضوع.

