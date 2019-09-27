وطن النهار

شاركت ادارة التنمية الاجتماعية بصندوق اعانة المرضى طلبة كلية الطب بالمشاركة والدعم باقامة مؤتمر الصحة العامة الذي يقام للسنة الرابعة على التوالي.

واوضح جاسم الربيع مدير الادارة بان صندوق اعانة المرضى دأبت وللسنة الرابعة على دعم طلبة كلية الطب في مختلف النشاطات التي يقومون فيها في مجال التوعية الصحية والوقائية حيث شاركت هذا العام 2019 في مؤتمر الصحة العامة الطبي بمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي والذي هدف في مجمله الى نشر وتعزيز الوعي الصحي للمجتمع وتبني سياسة الوقاية كهدف استراتيجي لتحسين صحة افراد المجتمع من خلال توعيتهم صحيا واجراء بعض الفحوصات الطبية وقد ركز هذا المؤتمر الذي اقيم يومي 22 و23 سبتمبر 2019 على اهم المواضيع والامراض المنتشرة في مجتمعنا ومحاولة رفع مستوى التوعية لدى المجتمع الطلابي والطبي بشكل خاص، والمجتمع الكويتي بشكل عام وقد حاضر في هذا المؤتمر مجموعة كبيرة من خيرة الاطباء في دولتنا الحبيبة الكويت.

