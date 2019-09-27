وطن النهار

يستقبل الشيخ فيصل الحمود، رواد ديوانه بمنطقة ابوحليفة الأحد من كل اسبوع ابتداء من مطلع نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد اوضح الحمود استمرار زياراته لأكبر عدد من الديوانيات في مناطق الكويت كاملة تلبية للدعوات الموجهة اليه، مشيرا الى مشاركته في مؤتمرات وندوات لالقاء محاضرات من باب الخبرة التي اكتسبها خلال الـ 35 عاما.

ولفت الشيخ فيصل الحمود الى ان اعادة افتتاح الديوانية يأتي من باب التواصل والالتقاء وتبادل المحبة، متقدما بالشكر الجزيل لكل من دعا الى تكريمه، ومعربا عن سعادته بالمشاعر الصادقة والتي تعبر عن جود الرجال للرجال، موضحا في الوقت ذاته ان هذه المشاعر تعكس آصالة اهل الكويت ومعدنهم الطيب.