وطن النهار

اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب صلاح خورشيد أن المقترحات الجديدة لتعديل قانون التأمينات تتمتع بمجموعة من المميزات نحو الغاء نظام «الاستبدال» بزيادة الأمثال من 7 الى 16 مثل على أن يخصم 10% بمعدل 160 شهراً، وبالتالي تكون الأمثال السبعة الأولى من دون فوائد مثلما هو مطبق في قانون التقاعد المبكر، شريطة أن يتوقف الاستبدال فهو ليس الزامياً في قانون التأمينات كما أنه غير مناسب. وقال إن اجتماعا سيعقد في 6 اكتوبر المقبل مع وزير المالية د. نايف الحجرف وقيادات مؤسسة التأمينات لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والوصول الى التصور النهائي بخصوص الغاء نظام الاستبدال، ليحل مكانه زيادة «الأمثال» على أن يكون الاستقطاع 16 مثلاً لمرة واحدة فقط ومن ثم رفعه لمناقشته في المجلس خلال دور الانعقاد المقبل. وأضاف خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين أول من أمس تحت عنوان «تعديلات قانون التقاعد المبكر» أن هناك لغطاً كبيراً حول قانون القانون منذ 14 عاما وهو بحاجة لاعادة النظر كل 5 سنوات، مبديا بعض الملاحظات حول القانون الحالي بشأن النواحي الفنية وتطبيق القانون والمدد الموضوعة. وأضاف أن اقرار «الاستبدال» نص في ثاني دور للانعقاد على ان لا يكون الخصم أكثر من 3% هو حاليا هو في مجلس الأمة ويعتبر أحد محاور استجواب وزير المالية. وتحدث عن موضوع المدد بالقانون وكيفية معالجة «الأمثال» التي يخصم منها 25% و«الاستبدال» نفس النسبة، وهو ما يعني أنه اذا هناك شخص مستبدل ويحصل على 7 أمثال يخصم 50% من راتبه، والمقترح أن تكون نسبة الخصم 10% بدلا من 25%. من جانبة قال نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة «ان القانون الجديد لم يأت برغبة من المؤسسة بل من النواب التأمينات نعمل وفق منظومة عالمية وأمور فنية دقيقة لعدم التأثير على الصناديق السيادية وحماية من العجز الاكتواري الذي بلغ 19 مليار دينار وله أسباب كثيرة منها انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة التقلبات الاقتصادية بالصعود والنزول الى جانب التأثر بالتشريعات التي تصدر مخالفة للتوجهات العالمية». وأوضح أن مناقشة الغاء بند السن في القانون الأخير وهو أن تتحمل الدولة الأعباء المالية البالغة 230 مليون دينار في حالة الغاء هذا القانون، لافتا الى أن المؤسسة حاولت ان تضع مادة في هذا القانون بحيث لا تدور عجلة التقاعد بسرعة وتحفز المواطنين للبقاء في وظائفهم، لأن التقاعد المبكر له تأثير مباشر على صناديق الاستثمار في «التأمينات»، ففي كل عام يتقاعد 8 آلاف موظف. ولفت الى ضرورة مراجعة أعمار المتقاعدين فهي تختلف من دولة لأخرى وعندنا في الكويت نعتبر أقل سن للتقاعد على مستوى العالم.

وأضاف أن نظام الاستبدال موجود في قانون الخدمة الاجتماعية منذ عام 1977، اذ أنه يعطي ميزة للمتقاعد بأن يحصل على مبلغ مقدما مقابل السداد على فترات، الى أن تم اسقاطه بعد الغزو عام 1991 بعد أن كان مدى الحياة وتم تعديله في 2006 ليمكن الموظف من استبدال من معاشة التقاعدي. وأشار الفضالة الى أنه لم يرد في أي مؤسسة للتأمينات القيام باعطاء قروض، مبينا أن كلفة الغاء الاستبدال تبلغ 900 مليون صرفت على النظام، بينما موجود الآن لدى أصحاب المعاشات نحو 600 مليون والملف في حال اسقاط فوائد الاستبدال سيكون 246 مليون دينار.

قنبلة موقوتة

بدوره حذر النائب عبدالله الكندري من أننا أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي وقت، عازيا ذلك الى تزايد أعداد المؤمن عليه والمتقاعدة، حيث هناك نحو 369 ألف موظف مسجلين لدى التأمينات و140 ألف متقاعد، اضافة الى نحو 50 ألف طالب وطالبة سيلتحقون بمختلف الوظائف خلال 5 سنوات قادمة. وتابع: هناك 16 صندوقاً استثمارياً متعثراً لدى المؤسسة وهذا يدل على التخبط، متسائلا: فلماذا نحمل المتقاعد هذه الخسائر التي تسبب فيها ادارات وصلت عبر التعيينات البراشوتية. من جانبه استعرض وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، الحالة المالية قائلا: لدينا صندوقا الأول صندوق الاحتياطي العام كان 21 مليار والآن 7 مليارات دينار بما يعني أن 14 ملياراً سيولة ذهبت لسد عجوزات الميزانية والأجيال القادمة رغم أن لدينا متوسط سعر النفط الكويتي 64 دولاراً والتعادل 75 دولاراً، ورغم كل ذلك هناك عجز اكتواري في التأمينات بنحو 17 ملياراً اعتقد انه العجز بسبب الهدر الحكومي. من جهته تساءل النائب عمر الطبطبائي لماذا سيتم الأخذ من صندوق الأجيال القادمة وهناك مبالغ لتغطية الصندوق ولماذا لايتم وضع مختصين لادارة الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤسسة التأمينات. وبين انه تم تعديل قانون التقاعد الذي بدأ في ابريل الماضي، والآن تعديل جديد، رغم أن 40 ألف شخص أخذوا قروض استبدال واذا ما تمت زيادته الى الضعف.. «وين رايحين»؟ علما أن قطر والامارات والسعودية لديهم نفس المشاكل فلماذا يتم تعديل القانون بهذه السرعة هل بسبب وجود ضغوط نظرا لقرب الانتخابات. وتساءل: أين الفكر الاقتصادي السليم، لوضع خطة عملية مثل الدول النفطية المتقدمة التي لا تعتمد على صناديقها أو نفطها بل على التنمية من صناعة وقطاعات أخرى مثل النرويج، وبالتالي قدرنا أننا نعمل على قانون التأمينات للدفاع عن جيلنا، بهدف تعديل الاعوجاج الاقتصادي في البلاد، وتساءل عن الخطة الاقتصادية التي صرف عليها مليارات، ولماذا تسهم التأمينات في صناديق خاسرة؟ من جانبه تساءل عضو هيئة كلية الدراسات التجارية د. صلاح العثمان عن الحديث عن الجيل القادم وابناء المتقاعدين وكذلك اخذ قرض من المؤسسة وهو موظف واجاب دولة توظف 78% في القطاع الحكومي و148 مليار دولار هو الناتج المحلي للكويت في العام 2018 اقل من 1%.

