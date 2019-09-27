وطن النهار

تفقد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي صباح أمس الأول الاربعاء خلال جولة ميدانية موقع تجمع الآليات والمعدات لبعض شركات التنظيف جنوب الدائري السابع للوقوف على جاهزيتها استعدادا للبدء في تنفيذ عقود النظافة الجديدة المبرمة مع البلدية.

وتهدف الجولة التفقدية لمدير عام بلدية الكويت الاطلاع عن كثب على جميع التجهيزات والتحضيرات الخاصة بتنفيذ عقود النظافة الجديدة المقرر العمل بها 11 أكتوبر المقبل.

واكد المنفوحي خلال الجولة ضرورة اخذ الشركات بجميع الملاحظات سواء فيما يتعلق بعملية غسيل الحاويات في المناطق السكنية بشكل دوري او توزيع الحاويات وتوفير المعدات الخاصة بعمليات الكنس اليومي.

واوضحت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أن مدير عام البلدية بصدد تشكيل لجنة عليا لمتابعة اعمال النظافة في جميع المحافظات تضم في عضويتها ممثلي شركات التنظيف والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من المهتمين في مجال النظافة للاشراف على عمل الفرق التطوعية المناط بها متابعة مستوى النظافة واداء الشركات في كل محافظة.

